Η THQ Nordic θα κυκλοφορήσει την εμπορική έκδοση του Remnant: From the Ashes

Για όσους ψάχνουν το παιχνίδι σε physical μορφή

Η THQ Nordic ανακοίνωσε την εξασφάλιση των δικαιωμάτων για την παγκόσμια (εκτός Ασίας) κυκλοφορία της εμπορικής έκδοσης του επιτυχημένου και αναγνωρισμένου από το κοινό και τους κριτικούς Remnant: From the Ashes, το οποίο ανέπτυξε η Gunfire Games και εξέδωσε η Perfect World Entertainment.

Το third-person survival action επιτρέπει σε εσάς και σε δύο ακόμα συντρόφους να βυθιστείτε σε έναν μετά-αποκαλυπτικό κόσμο που έχει κυριευτεί από θανάσιμα τέρατα και επικά bosses. Ως ένας από τους τελευταίους επιζώντες της ανθρωπότητας, βγείτε μέσα από τις στάχτες και δώστε τέλος σε ένα αρχέγονο κακό από άλλη διάσταση ζώντας μια μοναδική στο είδος της, προσαρμόσιμη εμπειρία γεμάτη έντονες ανταλλαγές πυροβολισμών και μαχών σώμα με σώμα, κατασκευής αντικειμένων και όπλων, ενός μοναδικού στο είδος του συστήματος ανάπτυξης του χαρακτήρα και δυναμικά δημιουργημένων επιπέδων που προσφέρουν άπειρους τρόπους εξερεύνησης.

Το Remnant: From the Ashes προσφέρεται ήδη σε ψηφιακή μορφή, ενώ η εμπορική θα εμφανιστεί στα καταστήματα στις 17 Μαρτίου 2020 για τα PCs, το PlayStation 4 και το Xbox One.