Neverwinter Nights: Enhanced Edition, τώρα και στο Nintendo Switch

Ένα κλασικό game επιστρέφει

Το Nintendo Switch αποδεικνύεται εξαιρετική κονσόλα για παλαιές και νέες κυκλοφορίες και φαίνεται πως θα δούμε και αρκετά διαμάντια του παρελθόντος. Τα Joy-Cons σε συνδυασμό με την οθόνη αφής και τη φορητότητα βοηθούν ιδιαίτερα στο να έρχονται στο σήμερα παιχνίδια του παρελθόντος και το Neverwinter Nights είναι ένα από αυτά.

To αρχικό game κυκλοφόρησε το 2002 και θεωρείται μέχρι και σήμερα ένα από τα καλύτερα RPG στον κόσμο του Dungeons & Dragons. Η επιτυχία του έφερε στο προσκήνιο αρκετό έξτρα περιεχόμενο μετά την κυκλοφορία του και η νέα έκδοση που κυκλοφορεί για το Nintendo Switch τα περιλαμβάνει όλα.

Σκεφτείτε λοιπόν 100+ ώρες δράσης την ώρα που αναλαμβάνετε το χαρακτήρα ενός μάγου και καλείστε να αντιμετωπίσετε οτιδήποτε βρείτε στο δρόμο σας. Με κλασικούς μηχανισμούς θα χρειαστεί να τον αναβαθμίσετε και να προχωρήσετε σε ολοένα πιο σκληρές μάχες. Ο ήρωας μπορεί να φτάσει από το επίπεδο 1 έως και το 40 και το παιχνίδι ακολουθεί τους κανόνες της 3rd Edition.

Αν δεν θέλετε να παίξετε μόνος, υπάρχει η υποστήριξη co-op multiplayer σε όλα τα διαθέσιμα modules, ενώ υπάρχει και online περιεχόμενο, όπου θα συναντήσετε εκατοντάδες άλλους παίκτες. Το πακέτο του Neverwinter Nights: Enhanced Edition περιλαμβάνει όλο το campaign του αρχικού game, αλλά και τα expansions Shadows of Undrentide, Hordes of the Underdark και Kingmaker. Ακόημ, τα Wyvern Crown of Cormyr, Infinite Dungeons και Pirates of the Sword Coast premium modules, καθώς και τα Dice Camera Action voice & portrait και Adventures of Neverwinter voice & portrait packs.

Για να πάρετε μια γερή γεύση από το τι σας περιμένει, δείτε το παρακάτω video.