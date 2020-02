Γίνετε πιλότοι στο Drone Champions League: The Game

Από την αφάνεια στη δόξα

Η THQ Nordic και η Drone Champions League AG αναζητούν τον επόμενο πρωταθλητή στο Drone Racing. Το Drone Champions League: The Game θα κυκλοφορήσει στις 18 Φεβρουαρίου 2020 για το PC, το PlayStation 4 και το Xbox One και μπορείτε να ξεκινήσετε την καριέρα σας ως επαγγελματίας πιλότος Drone μέσα από το παιχνίδι. Το DLC: The Game χρησιμοποιείται για εκπαίδευση αλλά και για την πρόκριση στο επίσημο Drone Champions League, εξομοιώνοντας την αληθινή εμπειρία των αγώνων. Έχετε τη δυνατότητα ακόμα και να συνδέσετε ένα αυθεντικό μεταδότη για drone στο PC σας!

Το DCL: The Game είναι ένας εξομοιωτής αγώνων (με drones), όπου οι παίκτες χειρίζονται αυθεντικά και ταυτόχρονα τρελά drones, τα οποία οδηγούν με μανούβρες σε άκρως υψηλές ταχύτητες και σε πραγματικά εντυπωσιακές πίστες. Οι αγώνες στους δρόμους του Τορίνο (Ιταλία) και πάνω από το Σινικό Τοίχος στην Κίνα είναι δύσκολοι και ταυτόχρονα προσφέρουν μια μοναδική εμπειρία. Δεν είναι μόνο η ταχύτητα που κάνει την πτήση με drones ιδιαίτερη, αλλά και ο πολύ μικρός κύκλος όταν αυτά στρίβουν.