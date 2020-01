Εντυπωσιακή κίνηση που φέρνει πιο κοντά τους πάντες στο gaming

Ένας πατέρας κατάφερε να κάνει το όνειρο της κόρης του πραγματικότητα, προσαρμόζοντας τμήματα από διάφορα χειριστήρια και δίνοντάς της τη δυνατότητα να απολαύσει το αγαπημένο της game, το The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Δείτε την συγκινητική ιστορία μέσα από videos που δημοσίευσε ο ίδιος, εδώ.