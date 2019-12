Στις 28 Ιανουαρίου το Pillars of Eternity 2: Deadfire στις κονσόλες

Σε Standard και σε Ultimate Collector’s Editions

Το Pillars of Eternity 2: Deadfire ανακοινώθηκε πως θα κυκλοφορήσει σε Standard και σε Ultimate Collector’s Edition στις 28 Ιανουαρίου 2020 για το PlayStation 4 και το Xbox One. Η εντυπωσιακή Ultimate Collector’s Edition θα περιλαμβάνει τα εξής:

- Το παιχνίδι (με προ-εγκατεστημένο το 5.0 patch) και όλα τα DLCs: Beast of Winter, The Forgotten Sanctum, Seeker, Slayer, Survivor

- Ένα αγαλματίδιο 25 εκατοστών του Old Nua

- Μπρελόκ Spacepig

- Αυτοκόλλητο Metal-optic 3D

- Κορυφαίας ποιότητας συσκευασία