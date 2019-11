X019: Όλα όσα είδαμε στο party-event του Xbox

Εντυπωσιακή παρουσία

Η σειρά X0 events είναι παραδοσιακή για την Microsoft από τη στιγμή που άρχισε να ασχολείται με το Xbox και το gaming και τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει να γίνονται ολοένα και πιο σημαντικές ανακοινώσεις. Το X019 διοργανώθηκε στο Λονδίνο το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε και το SDNA βρέθηκε στην Copper Box Arena, έχοντας τη δυνατότητα να παρακολουθήσει όλα όσα παρουσιάστηκαν εκεί. Ας τα δούμε συνοπτικά.

Η Obsidian ανακοίνωσε το νέο της survival game Grounded που θα κυκλοφορήσει το 2020 και θα εμφανιστεί και στο Xbox Game Pass.

H Rare από την πλευρά της παρουσίασε το Everwild, μια νέα περιπέτεια που θα μας ταξιδέψει σε έναν μαγικό κόσμο.

Η πιο σημαντική ανακοίνωση ήταν αυτή των προσθηκών στην υπηρεσία Xbox Game Pass, όπου οι συνδρομητές θα δουν τίτλους όπως τα Witcher 3 και Darksiders 3. Δείτε στο παρακάτω video περισσότερα.

Η DONTNOD, εταιρεία με έμφαση στα παιχνίδια εξιστόρησης τα τελευταία χρόνια, ανακοίνωσε το Tell Me Why, το οποίο και αναμένεται το καλοκαίρι του 2020.

Η σειρά Microsoft Flight Simulator επιστρέφει πιο συναρπαστική από ποτέ και με επίπεδο λεπτομέρειας που κόβει την ανάσα.

Το Age of Empires 4 αποκαλύφθηκε πλήρως μέσα από το πρώτο gameplay trailer του, από το οποίο βλέπουμε κιόλας πως θα είναι η δράση.

Η inXile, ένα από τα studios που εξαγόρασε πρόσφατα η Microsoft, ανακοίνωσε την ημερομηνία κυκλοφορίας του Wasteland 3, που είναι η 19η Μαϊου 2020. Ταυτόχρονα είχαμε και ένα νέο trailer.

Το νέο fps CrossfireX έρχεται στο Xbox μέσα στους επόμενους μήνες και στο X019 είχαμε τη δυνατότητα να δούμε το πρώτο του trailer.

Ένα racing game που θυμίζει Mario Kart παρουσιάστηκε στο X019. To όνομά του είναι KartRider: Drift και μπορείτε να δείτε το πρώτο του trailer στη συνέχεια.

Σημαντική ανακοίνωση για την ιαπωνική αγορά και τους φίλους των ιαπωνικών παιχνιδιών ήταν και αυτή της κυκλοφορίας των τίτλων Final Fantasy, Kingdom Hearts και Yakuza στο Xbox.

Τέλος, μάθαμε την ημερομηνία κυκλοφορίας του Bleeding Edge, του νέου game της Ninja Theory.