Η SOEDESCO θα εκδώσει το Kaze and the Wild Masks, φόρο τιμής στα 90s

Σε συνεργασία της με την ομάδα ανάπτυξης VOX Game Studio

Η SOEDESCO ανακοίνωσε τη συνεργασία της με την ομάδα ανάπτυξης VOX Game Studio για την έκδοση του πολύχρωμου 2D platform game «Kaze and the Wild Masks». Η VOX Game Studio είναι μια ανεξάρτητη εταιρία ανάπτυξης από τη Βραζιλία, η οποία δουλεύει με πάθος το παιχνίδι από το 2015.

Δείτε το trailer του παιχνιδιού στη συνέχεια

Εμπνευσμένο από τη χρυσή εποχή των platform games, το Kaze and the Wild Masks συνοδεύει τους παίκτες σε ένα ταξίδι στον κόσμο των αναμνήσεων. Οι παίκτες θα ζήσουν την κλασσική ατμόσφαιρα των κλασσικών platform games της δεκαετίας του ’90, που τόσο αγάπησαν, χάρη στους απλούς και διαισθητικούς μηχανισμούς, τις δύσκολες προκλήσεις, τα εμβληματικά bosses και την ικανοποίηση της ομαλής κίνησης στις πλατφόρμες και της ταχύτητας. Εκτός από την έμπνευση που αντλεί από κλασσικά παιχνίδια σαν το Donkey Kong Country 2 και το Super Mario World, το Kaze and the Wild Masks ορίζει τη δική του ταυτότητα με πολύχρωμα, σύγχρονα pixel art γραφικά που σαγηνεύουν τόσο τις παλιές όσο και την τωρινή γενιά παικτών.

Στο παιχνίδι ταξιδεύετε στα Crystal Islands με το στυλ των κλασσικών platform games της δεκαετίας του ’90. Αναλαμβάνετε τον ρόλο του Kaze και πρέπει να σώσετε τον φίλο σας Hogo από μια κατάρα που απλώνεται στα νησιά.