Insight TV: Νέο κανάλι στο Vodafone TV

Το Vodafone TV εκτινάσσει τα επίπεδα αδρεναλίνης.

Το κορυφαίο κανάλι περιπέτειας Insight TV, το οποίο συνεργάζεται με influencers παγκοσμίου βεληνεκούς από τον χώρο του lifestyle, των action sports και της ψυχαγωγίας, έφτασε, παραδίδοντας υψηλής ποιότητας και ευκρίνειας περιεχόμενο για όλους τους συνδρομητές του Vodafone TV. Σκοπός του καναλιού είναι να εμπνεύσει και να ταρακουνήσει θεατές απ’ όλο τον κόσμο, παρασύροντάς τους σε μια εξερεύνηση με εκπομπές από ποικίλες κατηγορίες, με πιο βασικές τις:

• Περιπέτειας

• Επιστήμης

• Αθλητικών

• Lifestyle

• Ταξιδιού

Με την προσθήκη του Insight TV, η υπηρεσία του Vodafone TV εμπλουτίζει ακόμη περισσότερο την παροχή εναλλακτικού αθλητικού -και όχι μόνο- περιεχομένου, φέρνοντας σε όλους τους συνδρομητές του Vodafone TV Entertainment, Family και Full τους μεγαλύτερους ‘ήρωες’ της παγκόσμιας περιπέτειας, χωρίς επιπλέον χρέωση, ανεξαρτήτως πακέτου συνδρομής.

Το πρόγραμμά του θα μεταδίδεται στα αγγλικά, με ελληνικούς υπότιτλους από τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019, στη θέση 555 του Vodafone TV, ενώ οι συνδρομητές θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τη ροή του όποια στιγμή θέλουν και από οποιαδήποτε συσκευή, μέσα από το Vodafone TV app (TV Everywhere). Φυσικά, οι συνδρομητές μπορούν μέσω της μοναδικής τεχνολογικής εμπειρίας του Vodafone TV να προγραμματίσουν την εγγραφή οποιουδήποτε προγράμματος (Record) που δεν θέλουν να χάσουν, αλλά και να γυρίσουν πίσω τον χρόνο ως 7 ημέρες (Replay). Τέλος, αν η αγαπημένη τους εκπομπή έχει ξεκινήσει πριν προλάβουν να συντονιστούν, έχουν τη δυνατότητα να ξεκινήσουν την αναπαραγωγή της από την αρχή (Restart), όποια στιγμή επιθυμούν.

Ανάμεσα στις δημοφιλείς εκπομπές του Insight TV, οι οποίες παρουσιάζονται είτε από ειδήμονες του εκάστοτε είδους είτε από διάσημους influencers, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα «Dangerous Waters», «King of the Hammers», «F2: Tackling Europe», «Chasing Monsters», «Secrets of the Brain», «Car Crews With Super Car Blondie» και πολλές άλλες.