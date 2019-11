Kingdom Under Fire II: Το νέο υβρίδιο RTS και RPG της Blueside έρχεται

Ταξίδι στη Γερμανία για το επερχόμενο game

Το Kingdom Under Fire II είναι το νέο high fantasy game της Blueside που κυκλοφορεί στην Ευρώπη με τη βοήθεια της Gameforge. Το SDNA ταξίδεψε στη Γερμανία και συγκεκριμένα στα πέριξ της Φρανκφούρτης, για να έχει μια πρώτη επαφή με το παιχνίδι και να παρακολουθήσει το launch event.

Σε ένα «μαγικό» κάστρο γεμάτο στρατιώτες και διαμορφωμένο κατάλληληλα για να ταιριάζει με το setting και την εποχή του παιχνιδιού, οι προσκεκλημένοι είχαν τη δυνατότητα να μαγευτούν από το τοπίο, αλλά και να ζήσουν μια real life εμπειρία προετοιμασίας μιας μάχης.

Η ομάδα ανάπτυξης παρουσίασε τον τίτλο που συνδυάζει στοιχεία RTS και RPG σε ένα περιβάλλον MMO, ενώ προσφέρει και ένα μέρος single player δράσης. Πέραν της δοκιμής του παιχνιδιού, μπορέσαμε να μιλήσουμε με τους προγραμματιστές για τις δυσκολίες του εγχειρήματος, να μάθουμε να δίνουμε εντολές σε έναν αληθινό αετό, να χτυπάμε με τόξο ή να δίνουμε μάχες με σπαθιά, αλλά και να δημιουργούμε ξόρκια με τη βοήθεια ενός αλχημιστή.

Το Kingdom Under Fire II ακολουθεί χρονολογικά το Kingdom Under Fire: Circle of Doom και είναι το πρώτο RTS στον κόσμο του franchise μετά το Kingdom Under Fire: Heroes του 2005. Ανακοινώθηκε αρχικά τον Ιανουάριο του 2008, πέρασε από αρκετές δυσκολίες και μια κλειστή beta έτρεξε τον Δεκέμβριο του 2011 στην Κορέα. Το 2013 ανακοινώθηκαν τα σχέδια και για μια έκδοση στο PlayStation 4, ενώ πλέον είμαστε στην τελική ευθεία για την τελική του κυκλοφορία και προς τα μέρη μας.

Το Kingdom Under Fire ΙΙ συνδυάζει στοιχεία action RPG με real time strategy, αφού ο παίκτης μπορεί τόσο να χειριστεί έναν από τους διαθέσιμους ήρωες και να αναλάβει αποστολές, να φτιάξει εξοπλισμό και να δώσει μάχες σώμα με σώμα, αλλά και να αναλάβει από κάμερα που δείχνει από ψηλά έναν ολόκληρο στρατό και να μετατρέψει κάθε μάχη σε στιλ παιχνιδιού στρατηγικής.

80 μονάδες (που θα γίνουν 120 μετά την κυκλοφορία) είναι έτοιμες για να δώσετε τις εντολές σας στη μάχη, με κάθε μία να έχει τα δικά της θετικά και αρνητικά που πρέπει να «ζυγίσετε». Για όσους θέλουν να δουν το single player κομμάτι, θα υπάρχουν 50 αποστολές, ενώ θα προστεθούν και αρκετά στοιχεία από το είδος των MMO, όπως raids κτλ.

Δείτε μερικές φωτογραφίες από το event στο gallery και ετοιμαστείτε κατάλληλα για το παιχνίδι, με το παρακάτω trailer να σας δίνει μια πιο καθαρή εικόνα.