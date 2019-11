Ημερομηνία κυκλοφορίας για το Blacksad: Under the Skin και gameplay υλικό

Από Microids, Pendulo Studios και YS Interactive.

Η Microids, η Pendulo Studios και η YS Interactive αποκάλυψαν gameplay υλικό του Blacksad: Under the Skin.



Δείτε το νέο video στη συνέχεια.

Στο Blacksad: Under the Skin η ανάκριση υπόπτων και η αναζήτηση αποδεικτικών στοιχείων είναι μόνο η αρχή! Καθώς εξελίσσεται η ιστορία, οι παίκτες θα μπορούν να εξερευνούν τις τοποθεσίες του παιχνιδιού (με περισσότερη ή λιγότερη ελευθερία αναλόγως της κατάστασης) για να βρουν στοιχεία και να ανακρίνουν πιθανούς μάρτυρες. Στο Blacksad θα πρέπει να αναλύετε τα στοιχεία που μαζέψατε για να βγάζετε συμπεράσματα. Αυτό το «εις άτοπου απαγωγής» σύστημα επιτρέπει στους παίκτες να συνδέσουν διαφορετικά στοιχεία (αποδείξεις, παρατηρήσεις κτλ.) για να βγάλουν θεωρίες και να διευρύνουν τις έρευνες τους. Αν η σύνδεση ταιριάζει, ο ντετέκτιβ θα βγάλει κάποιο συμπέρασμα. Αν η σύνδεση αποτύχει, τα στοιχεία θα παραμείνουν διαθέσιμα για να ξαναδοκιμάσει.



Οι σκηνές διαλόγου προσφέρουν στους παίκτες την ευκαιρία να οδηγήσουν τη συζήτηση σε διαφορετικά μονοπάτια. Θα χρειαστεί να διαλέξουν αυτό που θεωρούν πιο χρήσιμο στην έρευνα τους. Αυτές οι επιλογές καθορίζουν την εξέλιξη του Blacksad και τις σχέσεις του ήρωα με τους χαρακτήρες, αλλά και τις μελλοντικές ευκαιρίες του. Οι παίκτες θα έχουν την επιλογή να παραμείνουν σιωπηλοί σε μερικές συζητήσεις, επηρεάζοντας άμεσα το προφίλ τους, το οποίο θα είναι μοναδικό για κάθε παίκτη.



Η μορφή της γάτας δίνει στον Blacksad σημαντικά πλεονεκτήματα. Οι οξείες αισθήσεις των αιλουροειδών, όπως η όραση, η όσφρηση και η ακοή θα βοηθήσουν στην ανάλυση συγκεκριμένων γεγονότων με περισσότερο βάθος. Με αυτόν τον τρόπο, οι παίκτες θα μπορούν να αναγνωρίζουν λεπτομέρειες που δεν ήταν, ως εκείνη τη στιγμή, φανερές.



Τα Quick Time Events μπορεί να σχετίζονται με συγκεκριμένες ενέργειες ή επεισόδια και θα πρέπει να ολοκληρωθούν για να προοδεύσει ο παίκτης (όλες οι αποτυχημένες προσπάθειες παίρνουν κι άλλη ευκαιρία). Οι παίκτες θα αντιμετωπίσουν δύο ειδών Quick Time Events: το πάτημα ενός δεδομένου πλήκτρου την κατάλληλη στιγμή ή το γέμισμα μιας μπάρας με γρήγορα, επαναλαμβανόμενα πατήματα ενός πλήκτρου.

Το πρόγραμμα κυκλοφορίας του Blacksad: Under the Skin έχει ως εξής:

14 Νοεμβρίου: Limited Edition (PC, Xbox One και PlayStation 4) και Collector’s Edition (PlayStation 4 και Xbox One)

28 Νοεμβρίου: Limited Edition, Collector’s Edition (Nintendo Switch)