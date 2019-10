Borderlands 3: Το καλύτερο looter shooter γίνεται ακόμη καλύτερο

Ετοιμαστείτε για ατελείωτη δράση σε έναν μυθικό κόσμο.

H σειρά Borderlands έχει ξεχωρίσει για την τρέλα της, τα πολλά χρώματα στην οθόνη, την καταιγιστική δράση και έναν τεράστιο αριθμό όπλων που θα βρει ο παίκτης στον κόσμο της. Το Borderlands 3 κυκλοφόρησε πριν από μερικές μέρες και φαίνεται πως είναι το πιο φιλόδοξο project της ομάδας ανάπτυξης Gearbox.



Βρισκόμαστε μετά τα γεγονότα του Borderlands 2 και το τέλος του Handsome Jack και μπορείτε για άλλη μια φορά να συνεργαστείτε με φίλους σας για να ζήσετε την εμπειρία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το παιχνίδι έχει πλέον νέους αντιπάλους για τους παίκτες, τα αδέρφια Calypso, Troy και Tyreen που έχουν δημιουργήσει την αίρεση Children of the Vault. Στόχος τους είναι να βρουν τα κλειδιά των Vaults, των απαγορευμένων περιοχών με το ιδιαίτερης αξίας loot.



Ο ήρωας που ελέγχει ο παίκτης έχει μαζί του ένα σύντροφο σε μορφή ζώου, καθώς και κινήσεις που μπορεί να ενισχύσει στην πορεία με κλασικούς μηχανισμούς που έχουμε γνωρίσει στο franchise, μέσω κλασικών skill trees.



Στις 30+ ώρες που διαρκεί το βασικό campaign θα συναντήσετε παλιούς και νέους χαρακτήρες και το σενάριο του post-apocalyptic κόσμου θα καταφέρει να σας κερδίσει για άλλη μια φορά και να σας κρατήσει κολλημένους. Αυτό, γιατί πέραν της ιστορίας, υπάρχει και έξτρα περιεχόμενο όπως το Horde mode, για να δοκιμάσετε κάτι εντελώς διαφορετικό.



Το Borderlands 3 συνεχίζει την παράδοση της σειράς που θέλει κάθε game να είναι ένα λούνα παρκ shooting με χιούμορ, εξαιρετικό οπτικό τομέα και διάρκεια που θα σας κάνει να μην σκεφτείτε ούτε λεπτό τα χρήματα που δαπανήσετε για να το αποκτήσετε. Το Borderlands 3 κυκλοφορεί τώρα για PC, PS4 και Xbox One.