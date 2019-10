The Legend of Zelda Link’s Awakening: Ένα ακόμη «διαμάντι» στο Nintendo Switch

Ένας τίτλος επιστρέφει από το παρελθόν και μαγεύει.

Η σειρά The Legend of Zelda είναι από τις πλέον ιστορικές στην αγορά των videogames Και έχει συνδέσει το όνομά της με όλες τις κονσόλες της Nintendo. Πλέον ήρθε η ώρα για κάτι το ξεχωριστό στο Nintendo Switch και αυτό επιτυγχάνεται μέσω ενός ιδιαίτερου remake. Το The Legend of Zelda: Link’s Awakening δεν είναι νέο game. Κυκλοφόρησε το 1993 για το Game Boy και πλέον η Grezzo ανέλαβε να το φέρει στη σύγχρονη εποχή και στο Nintendo Switch.



Ο ήρωάς μας πέφτει σε μια καταιγίδα και ναυαγεί σε ένα άγνωστο νησί με το όνομα Koholint, όπου και οι κάτοικοι ενός χωριού τον μαζεύουν και τον περιθάλπουν. Μετά από μια συνάντηση με μια μεγάλη κουκουβάγια, ο Link αναλαμβάνει να αφυπνίσει το φύλακα του νησιού που έχει το όνομα Wind Fish και κοιμάται σε ένα αυγό στο κέντρο του νησιού. Για να το κάνει αυτό θα πρέπει να παίξει μουσική με 8 όργανα που βρίσκονται σε αντίστοιχο αριθμό dungeons στο νησί.



Ο κόσμος είναι πλέον ενιαίος, τα γραφικά είναι πανέμορφα αξιοποιώντας τεχνικές που έχουμε δει και σε άλλα παιχνίδια στο παρελθόν, ενώ ακόμη και τα cut-scenes δείχνουν πλήρως προσαρμοσμένα στη σύγχρονη εποχή. Για να φτάσετε σε όλες τις περιοχές θα χρειαστεί να ψάξετε, να ανακαλύψετε αντικείμενα και όσο το κάνετε αυτό, ολοένα και περισσότερες περιοχές θα εμφανιστούν στο διάβα σας. Τα mini-games από την άλλη, συνεχίζουν να λειτουργούν ως το…εξτραδάκι που θα θέλατε να βλέπετε σε όλα τα videogames.



Η ιστορία φτάνει περίπου τις 15 ώρες, μέσα στις οποίες θα ταξιδέψετε και θα χαθείτε σε έναν μαγικό κόσμο. Τελειώνοντας κάθε dungeon μπορείτε να φτιάξετε τις δικές σας εκδόσεις χρησιμοποιώντας τα δωμάτια που έχετε περάσει και στη συνέχεια να δοκιμάσετε ξανά την τύχη σας.



Συνολικά, έχουμε να κάνουμε με ένα μαγικό παιχνίδι που ακόμη και με αυτή την μοντέρνα εκδοχή του καταφέρνει ακόμη και να ταξιδέψει τους μεγαλύτερης ηλικίας gamers στο ένδοξο παρελθόν. Αν έχετε Nintendo Switch, μην χάσετε ευκαιρία να το προσθέσετε στη συλλογή σας.