Streamer μπήκε στα ρεκόρ Γκίνες περπατώντας στο Minecraft 14,5 χρόνια

Όσο κάποιοι τελειώνουν παιχνίδια σε λίγες ώρες, ο KurtJMac, πέρασε σχεδόν 15 χρόνια περπατώντας μέσα στο Minecraft. Και όχι τυχαία, μιας και ο στόχος του ήταν να φτάσει στα μυθικά Far Lands, εκεί όπου ο ψηφιακός κόσμος αρχίζει να “σπάει” και τα blocks γίνονται χάος.

Η περιπέτειά του ξεκίνησε το 2011, χωρίς καμία βοήθεια, cheats ή mods. Απλώς περπάτημα. Μέχρι που στις 4 Οκτωβρίου 2025, τα κατάφερε.

Τα Far Lands είναι ένα glitch που εμφανίζεται εκατομμύρια blocks μακριά από το κέντρο του χάρτη, ένα τοπίο που κανονικά κανείς δεν θα έβλεπε ποτέ. Ο Kurt όμως συνέχισε στην παλιά έκδοση του παιχνιδιού, την Beta 1.7.3, ακριβώς για να μη “διορθωθεί” το σφάλμα.

Όλα αυτά τα χρόνια, το ταξίδι του δεν ήταν μόνο προσωπικό, καθώς μέσα από τη σειρά Far Lands or Bust, συγκέντρωσε πάνω από 500.000 δολάρια για φιλανθρωπίες όπως το Child’s Play και το Direct Relief, αποδεικνύοντας ότι ακόμα κι ένα Minecraft walk μπορεί να αλλάξει ζωές.

Σήμερα, ο Kurt κρατάει το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness για τη μακρύτερη πορεία στο Minecraft, ένα ρεκόρ που δεν έχει να κάνει με ταχύτητα, αλλά με υπομονή και αφοσίωση για το παιχνίδι.

Κι όμως, ο ίδιος λέει πως δεν τελείωσε ακόμη, γιατί, όπως φαίνεται, στο Minecraft πάντα υπάρχει κι άλλος δρόμος μπροστά.

