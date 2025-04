Έρχεται ο ανταγωνιστής του Fast and Furious; Αυτό είναι το επόμενο racing game που γίνεται ταινία!

Στα φώτα της δημοσιότητας ήρθε μία ακόμη είδηση που αφορά το επόμενο μεγάλο racing game που γίνεται ταινία. Όχι, δεν πρόκειται για live-action ταινία από τα παιχνίδια που βλέπουμε τώρα, τύπου Forza, αλλά για ένα arcade παιχνίδι που έπαιζαν πολλοί πριν δεκαετίες στα arcades!

Ο λόγος γίνεται για το OutRun, το πασίγνωστο παιχνίδι της Sega, το οποίο θα γίνει live-action ταινία σε σκηνοθεσία…Michael Bay των Transformers και Ambulance. Το ρεπορτάζ του Variety αναφέρει ότι ο Bay θα καθίσει στην καρέκλα του σκηνοθέτη, ενώ η Sydney Sweeney (Euphoria, The White Lotus) θα βρίσκεται στην παραγωγή, μαζί με τους Bay και Brad Fuller, αλλά και τον Toru Nakahara της Sega.

Το σενάριο του OutRun θα το αναλάβει ο Jayson Rothwell του Polar και του Arachnid, αν και προς το παρόν δεν έχουν αποκαλυφθεί άλλες πληροφορίες. Παράλληλα, δεν γνωρίζουμε το cast και δεν έχει γίνει γνωστό αν η Sweeney θα βρίσκεται μέσα σε αυτό.

Το OutRun ήταν ένα από τα δημοφιλέστερα παιχνίδια της Sega που είχε κυκλοφορήσει στα arcades το 1986 φέρνοντας νέα εποχή στο racing genre. Και επειδή ήταν κάτι καινούργιο για την εποχή, είχε γνωρίσει τεράστια επιτυχία σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η Sega συνεργάζεται και με την Universal Pictures για αυτή την ταινία και φαίνεται ότι συνεχίζει το σερί με ταινίες από βιντεοπαιχνίδια, μετά το The Super Mario Bros. Movie και το Five Nights at Freddy’s.

Πηγή: unboxholics.com