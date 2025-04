Τύπος έχει κατασκηνώσει έξω από κατάστημα για να πάρει το Switch 2 τον… Ιούνιο!

Για την ακρίβεια, δεν κατασκηνώνει κυριολεκτικά στο δρόμο. Όπως εξήγησε σε update βίντεο, μένει σε Airbnb, ξενοδοχεία και σπίτια φίλων, αλλά έχει φτιάξει μια ομάδα που κρατάει τη θέση του όταν ο ίδιος δεν είναι εκεί. Στόχος του είναι να γίνει ο πρώτος που θα αγοράσει Switch 2 από το flagship κατάστημα της Nintendo.

Η συγκεκριμένη κίνηση δεν είναι ξένη στους fans της Nintendo. Το 2017, υπήρξαν fans που περίμεναν για εβδομάδες έξω από καταστήματα για να πάρουν πρώτοι το original Switch. Ο ChickenDog τώρα, φαίνεται αποφασισμένος να το συνεχίσει και κάνει και καθημερινά updates στο YouTube.

Αν φτάσει μέχρι τέλους, θα χρειαστεί να πληρώσει τουλάχιστον $450 για την απλή έκδοση ή $500 για το πακέτο Mario Kart, εκτός κι αν οι νέοι δασμοί στις ΗΠΑ ανεβάσουν τις τιμές. Ήδη, η Nintendo έχει καθυστερήσει τα pre-orders λόγω των εμπορικών αλλαγών που ανακοίνωσε η κυβέρνηση Τραμπ.

Πηγή: unboxholics.com

First in line for the Nintendo Switch 2 gonna be camping out for 2 months can’t wait to see what happens throughout my journey! #NintendoSwitch2 #NintendoNYC #nintendostoreus pic.twitter.com/Vb7wrmk52y