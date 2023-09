Εκτοξεύθηκαν 200% οι πωλήσεις του PS5 στην Ευρώπη - Αυτά είναι τα 20 πιο δημοφιλή παιχνίδια

Παρόλο που η τιμή του PS5 αυξήθηκε πέρυσι στην Ευρώπη προς τα τέλη του Αυγούστου, οι πωλήσεις της κονσόλας ήταν δραματικά αυξημένες φέτος, τον ίδιο μήνα.

Περνώντας σε λεπτομέρειες, σύμφωνα με τα δεδομένα του GSD που έφερε στα φώτα της δημοσιότητας το gamesindustry.biz, οι πωλήσεις του PS5 αυξήθηκαν κατά 197% τον Αύγουστου του 2023, σε σύγκριση με τον Αύγουστου του 2022. Τα στατιστικά αφορούν όλη την Ευρώπη, εκτός από τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Στην εν λόγω αγορά οι πωλήσεις κονσολών ανέβηκαν συνολικά κατά 67% σε σχέση με πέρυσι, με το PS5 να ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό γι’ αυτό.

Το Nintendo Switch συνέχισε ομοίως την περίφημη εμπορική πορεία του, με αύξηση 1% σε σχέση με πέρυσι. Προφανώς το ποσοστό δεν είναι μεγάλο, αλλά το αξιοσημείωτο είναι πως είχαμε αύξηση και όχι μείωση, παρόλο που έχουν περάσει περίπου έξι χρόνια από την αρχική κυκλοφορία της υβριδικής κονσόλας.

Από την άλλη, οι πωλήσεις των Xbox Series X και Xbox Series S παρουσίασαν καθοδική πορεία της τάξεως του 12% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2022. Πιθανότατα η εικόνα θα είναι αρκετά διαφορετική όμως τον επόμενο μήνα, αφού η κυκλοφορία του Starfield και το νέο Xbox Series S με τον 1TB δίσκο αναμένεται να δώσουν μια ώθηση.

Όσον αφορά τα παιχνίδια, οι AAA publishers πούλησαν συνολικά 10.7 εκατομμύρια αντίτυπα στην Ευρώπη μέσα στον Αύγουστο. Έχουμε να κάνουμε με αύξηση της τάξεως του 29% και το πιο εντυπωσιακό είναι πως μια από τις μεγαλύτερες κυκλοφορίες του μήνα, το Baldur's Gate 3, δεν προσμετράτε, αφού η Larian δεν συνεργάζεται με την GSD.

Στην πρώτη θέση για τον Αύγουστο συναντάμε το FIFA 23, ενώ δεύτερο ακολουθεί το Grand Theft Auto 5, με αύξηση 40% στις πωλήσεις του σε σχέση με πέρυσι.

Ακολουθούν αναλυτικά τα είκοσι παιχνίδια με τις υψηλότερες πωλήσεις στην Ευρώπη για τον Αύγουστο του 2023 (Digital + Physical):

FIFA 23 (EA)

Grand Theft Auto 5 (Rockstar)

Hogwarts Legacy (Warner Bros)

Armored Core VI: Fires of Rubicon (Bandai Namco)

Red Dead Redemption 2 (Rockstar)

F1 23 (EA)

Diablo 4 (Activision Blizzard)

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo)*

Mario Kart 8: Deluxe (Nintendo)*

Grand Theft Auto Online (Rockstar)

Red Dead Redemption (Rockstar)

Assassin's Creed Valhalla (Ubisoft)

Mortal Kombat 11 (Warner Bros)

Call of Duty: Modern Warfare 2 (Activision Blizzard)

Tom Clancy's Rainbow Six Siege (Ubisoft)

Gran Turismo 7 (Sony)

Forza Horizon 5 (Microsoft)

Minecraft: Nintendo Switch Edition (Mojang)

Star Wars Jedi: Survivor (EA)

Pikmin 4 (Nintendo)*

*Δεν περιλαμβάνονται οι ψηφιακές πωλήσεις

Πηγή: unboxholics.com