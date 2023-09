Streamer έμεινε άυπνος για 164 ώρες συνεχόμενα σε livestream (vid)!

Πρακτικά, ο @GiftedPrime έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ του μεγαλύτερου σε διάρκεια livestream όπου ο streamer έμεινε ξύπνιος και μάλιστα με μεγάλη διαφορά από τον προηγούμενο.

Είτε το πιστεύετε είτε όχι ήταν ξύπνιος για 164 ώρες σε ζωντανή μετάδοση παίζοντας GTA Online ή αλλιώς σχεδόν 7 ολόκληρες ημέρες ή μία εβδομάδα -παρά τέσσερις ώρες. Όπως ανέφερε ο ίδιος κατά τη διάρκεια του πρόσφατου stream του, αυτή ήταν η 4η προσπάθειά του. Στις προηγούμενες τρεις κατάφερε να μείνει άυπνος για 89 ώρες στην 1η φορά, στη 2η για 105 ώρες και στην τρίτη γύρω στις 90 ώρες, έως ότου έπεφτε...τέζα από την αυπνία και αποκοιμόταν όσο έκανε livestream.

Αν και παραδόξως εντυπωσιακό, σε ένα από τα highlights του livestream του έδωσε το παρών ο προηγούμενος κάτοχος του ρεκόρ, ο "ThisFudginGuy" που είχε μείνει ξύπνιος για 137 ώρες. Του είπε μάλιστα ότι θα πρέπει να επιστρέψει στο streaming για να του σπάσει το ρεκόρ.

Στην καταγεγραμμένη ιστορία, το πρώτο απγκόσμιο ρεκόρ αυπνίας είχε σημειώσει ο 17χρονος Ράντι Γκάρντερ το 1963 λόγω μιας σχολικής εργασίας, μένοντας ξύπνιος για 11 μέρες και 25 λεπτά. Το ρεκόρ αυτό όμως κατέρριψε το 1986 ο Ρόμπερτ ΜακΝτόναλτ όταν έμεινε για άυπνος για 18 μέρες και 22 ώρες. Έπειτα όμως τα ρεκόρ Γκίνες σταμάτησαν να δέχονται συμμετοχές για το μεγαλύτερο χρόνο αυπνίας εξαιτίας των "εγγενών κινδύνων που σχετίζονται με την στέρηση ύπνου".

Φυσικά γνωστός viral ρεπόρτερ του X (πρώην Twitter), Jake Lucky, τόνισε ότι δε προτείνει σε κανέναν να κάνει το ίδιο μιας και ελλοχεύουν σοβαροί κίνδυνοι για την υγεία. Αν και σπάνιο φαινόμενο η έλλειψη ύπνου μπορεί να σκοτώσει έπειτα από τρεις μέρες αϋπνίας.

Σύμφωνα με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC), ο ύπνος είναι απαραίτητος για τις εκτελεστικές, συναισθηματικές και σωματικές λειτουργίες και ο ανεπαρκής ύπνος αυξάνει τον κίνδυνο για διαβήτη, καρδιακές νόσους, παχυσαρκία και κατάθλιψη.

Όταν η στέρηση ύπνου φτάνει σε τέτοιο σημείο, είναι σχετικά δύσκολο να γίνει η διάκριση μεταξύ του ύπνου και της εγρήγορσης, αναφέρει στο Live Science ο Δρ. Όρεν Κοέν, γιατρός ύπνου στο νοσοκομείο Mount Sinai της Νέας Υόρκης. Όταν κάποιος μένει για 24 ώρες άυπνος, η εγκεφαλική του δραστηριότητα δείχνει σημάδια πως βρίσκεται μεταξύ ύπνου και ξύπνιου, παρότι μοιάζει να είναι ξύπνιος.

Όταν κάποιο άτομο βρεθεί σε αυτή την κατάσταση ονομάζεται μικροϋπνος. Κατά τη στέρηση ύπνου, ο εγκέφαλος μπορεί να εισέλθει σε ένα είδος ακούσιου και μη κανονικού ύπνου, κατά τη διάρκεια του οποίου το άτομο μπορεί να είναι αφηρημένο και αδέξιο ή ακόμα και να έχει παραισθήσεις.

