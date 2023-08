Top 10: Η λίστα με τα καλύτερα παιχνίδια όλων των εποχών μόλις άλλαξε

Ναι, καλά μαντέψατε. Το Baldur’s Gate 3 ήταν αυτό που έφερε την αλλαγή. Το RPG της Larian Studios συνεχίζει την εντυπωσιακή πορεία του και μετά το ασύλληπτο ρεκόρ ταυτόχρονων παικτών που κατάφερε στο Steam, τώρα εμπλουτίζει το «βιογραφικό» του με ένα ακόμη άπιαστο επίτευγμα.

Περνώντας σε λεπτομέρειες, το Baldur’s Gate 3 είναι και επίσημα όχι μόνο το υψηλότερα βαθμολογημένο παιχνίδι του 2023 ανεξαρτήτως πλατφόρμας, αλλά πλέον κατέχει και τον τίτλο του υψηλότερα βαθμολογημένου παιχνιδιού όλων των εποχών, αν λάβουμε υπόψη μόνο το PC. Σύμφωνα με τα δεδομένα του Metacritic, το RPG έχει μέσο όρο 97/100 από τους 43 κριτικούς που το βαθμολόγησαν παγκοσμίως.

Έτσι κατάφερε να ξεπεράσει το Disco Elysium: The Final Cut που έχει ομοίως 97/100, αλλά από 11 κριτικές, καθώς και τα Half-Life 2, Grand Theft Auto V, The Orange Box, Half-Life και BioShock που ακολουθούν με 96/100, για να καταλάβει τον θρόνο ως το καλύτερο PC game που φτιάχτηκε ποτέ.

Αν λάβουμε υπόψη όλες τις πλατφόρμες στο Metacritic, το Baldur’s Gate 3 είναι το ένατο καλύτερο παιχνίδι όλων των εποχών, αφού στις πρώτες θέσεις έρχονται να προστεθούν τα The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Tony Hawk's Pro Skater 2, Grand Theft Auto IV, SoulCalibur, τα δύο Super Mario Galaxy και το Red Dead Redemption 2 που έχουν όλα βαθμολογίες από 97 και πάνω.

Τα 10 καλύτερα παιχνίδια όλων των εποχών στο PC σύμφωνα με το Metacritic



Baldur's Gate 3 (97)

Disco Elysium: The Final Cut (97)

Half-Life 2 (96)

Grand Theft Auto V (96)

The Orange Box (96)

Half-Life (96)

BioShock (96)

Baldur's Gate II: Shadows of Amn (95)

Persona 5 Royal (95)

Portal 2 (95)

Το Baldur's Gate 3 κυκλοφορεί από τις 3 Αυγούστου 2023 για το PC, ενώ αναμένεται στις 6 Σεπτεμβρίου 2023 και για το PlayStation 5.

Σε περίπτωση που θέλετε ένα φρεσκάρισμα, πρόκειται φυσικά για sequel της ιστορικής Baldur's Gate σειράς που ξεκίνησε το 1998 και θεωρείται ευρέως ως μία από τις καλύτερες όλων των εποχών στο είδος της. Το παιχνίδι ακολουθεί μια ομάδα εξερευνητών, οι οποίοι μολύνονται από ένα μυστηριώδες παράσιτο που τους δίνει παράξενες δυνάμεις και τους συνδέει με ένα αρχαίο κακό.

Το παιχνίδι διαθέτει μια βαθιά ιστορία με πολλαπλά τέλη και ατελείωτες διακλαδώσεις, ενώ υπάρχει co-op, καθώς και το Dungeon Master mode που επιτρέπει στους παίκτες να δημιουργούν και να μοιράζονται τις δικές τους περιπέτειες.

Πηγή: unboxholics.com