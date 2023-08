Η πρώτη ματιά στο NBA 2K24: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και οι... άλλοι (pics)

Μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του NBA 2K στο X (Twitter) κυκλοφόρησαν οι πρώτες εικόνες από διάφορες προσωπικότητες του NBA 2K24.

Συγκεκριμένα, η 2K Games έδωσε στα φώτα της δημοσιότητας την πρώτη ματιά σε διάφορους παίκτες, όπως είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και άλλοι διάσημοι αθλητές.

Οι πρώτες εικόνες παρουσιάζουν τον δικό μας Γιάννη, καθώς και τους LeBron James, Joel Embiid, Stephen Curry, Kevin Durant και Nikola Jokić. Δυστυχώς, η 2K Games δεν δημοσίευσε ένα νέο trailer για να τους δούμε λίγο καλύτερα μέσα στο παρκέ, αλλά αυτό μάλλον θα γίνει σύντομα, καθώς πλησιάζουμε προς την κυκλοφορία του τίτλου.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο NBA 2K24

Ακολουθώντας την πορεία που χάραξε το FIFA στα αθλητικά παιχνίδια, το NBA 2K24 θα επιτρέπει επιτέλους αγώνες μεταξύ διαφορετικών πλατφορμών. Ναι, το cross-play έρχεται στο NBA 2K, για πρώτη φορά στην ιστορία της σειράς.

Το NBA 2K24 αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 8 Σεπτεμβρίου του 2023 για PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, PS5 και Xbox Series X|S.

Πηγή: unboxholics.com