Όλο το ίντερνετ τρολάρει την EA Sports για το εξώφυλλο του νέου FIFA

Συγκεκριμένα, είδαμε το εξώφυλλο της Ultimate έκδοσης του παιχνιδιού, το οποίο κοσμεί ο Haaland, μαζί με άλλους θρύλους του αθλήματος, όπως οι David Beckham, Pele, Zinedine Zidane, Rudi Voller, Andreas Pirlo, Ronaldinho, Johan Cruyff και Didier Drogba.

Προφανώς, η EA χρειαζόταν την καλύτερη δυνατή αρχή για το νέο αυτό EA Sports FC brand, αλλά η πρώτη αποκάλυψη σίγουρα θα μπορούσε να είχε κυλίσει καλύτερα. Ειδικότερα, σχεδόν αμέσως ξεκίνησε το δούλεμα στα social media, με πάρα πολλούς να επισημαίνουν πως τα πρόσωπα των παικτών είναι πολύ περίεργα.

Φέτος, η εταιρία προτίμησε να χρησιμοποιήσει 3D γραφικά για το εξώφυλλο, αντί για κάποια κανονική φωτογραφία ή κάποιο εικαστικό ενός αθλητή. Έτσι, υπήρχαν πολλά σχόλια που παραλλήλιζαν τους παίκτες με τους χαρακτήρες των Sims παιχνιδιών, ενώ κατευθείαν δημιουργήθηκαν memes για την περίεργη έκφραση του Ronaldinho και όχι μόνο.

Συνολικά, η συντριπτική πλειοψηφία των απαντήσεων στην ανάρτηση της EA στο Twitter έχει troll ύφος και έτσι παρακάτω μπορείτε να δείτε διάφορες από τις πρώτες αντιδράσεις.

Πηγή: unboxholics.com

BRUDDA WHO IS THAT 😭😭😭😭 pic.twitter.com/MnIwGC4Kxh

The stars of The World’s Game are in the club.



Presenting the #FC24 Ultimate Edition Cover #EASPORTSFC pic.twitter.com/zEzGWdbHwa