Αλλάζει ο τρόπος που θα χρησιμοποιούμε το iPhone - Τι ανακοίνωσε η Apple

Νέα προϊόντα, αναβάθμιση λογισμικού και καινούργιες λειτουργίες – μερικές από τις οποίες οι φαν απαιτούσαν επί καιρό – ανακοίνωσε μεταξύ άλλων η Apple κατά τη διάρκεια του WWDC, του συνεδρίου Worldwide Developer Conference.

Ανάμεσα στις σημαντικότερες μεταβολές, οι οποίες θα αλλάξουν προς το καλύτερο ή και προς το χειρότερο την εμπειρία των χρηστών, είναι οι εξής:

iOS16

Μηνύματα: Το πολυαναμενόμενο χαρακτηριστικό είναι η δυνατότητα επεξεργασίας ή ανάκλησης (edit και unsend) πρόσφατων μηνυμάτων μέσω iMessage, καθώς και η δυνατότητα σήμανσης μίας συνομιλίας ως αδιάβαστης (unread).

Lock screen: Επιτρέπει περισσότερες τροποποιήσεις και τη χρήση widget. Οι ειδοποιήσεις θα «ρέουν» από το κάτω μέρος της οθόνης και οι «Live Activities», όπως για παράδειγμα τα σκορ σε κάποιον αγώνα, θα μπορούν να επικαιροποιούνται σε πραγματικό χρόνο.

SharePlay: Η λειτουργία αυτή επέτρεπε για παράδειγμα σε δύο χρήστες να κάνουν live streaming μαζί σε μία ταινία μέσω FaceTime. Τώρα οι χρήστες θα μπορούν να το κάνουν και μέσω iMessage. Επίσης, θα μπορεί κανείς ευκολότερα να ξεκινήσει παιχνίδια με τους φίλους του.

Live Text: Η λειτουργία αυτή θα έχει τη δυνατότητα να μεταφράζει και να αντικαθιστά κείμενο που εντοπίζει σε μία φωτογραφία, επιτρέποντας στον χρήστη να διαβάζει ευκολότερα το απεικονιζόμενο, όπως για παράδειγμα ένα μενού σε μία ξένη γλώσσα.

Buy Now Pay Later: Μέσω του Apple Pay Later, ο χρήστης θα μπορεί να χρησιμοποιεί το Apple Pay σπάζοντας την αγορά σε τέσσερις πληρωμές χωρίς επιπλέον χρέωση. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις θα λειτουργεί κανονικά, όπου και το Apple Pay.

Χάρτες: Αλλαγές θα γίνουν στην εφαρμογή Maps σε αρκετές τοποθεσίες, μεταξύ άλλων στη Γαλλία, την Ελβετία, τη Νέα Ζηλανδία, το Βέλγιο, το Ισραήλ, το Λίχτενσταϊν, το Λουξεμβούργο, το Μονακό και αλλού. Επίσης, θα βελτιωθεί η λειτουργία του ορισμού πολλών στάσεων σε μία διαδρομή.

Apple News: Ο χρήστης θα μπορεί να ακολουθεί ειδήσεις και θα λαμβάνει στοχευμένες ειδοποιήσεις για συγκεκριμένα αθλήματα και ομάδες.

Family Sharing: Οι χρήστες που το χρησιμοποιούν για να περιορίσουν τη χρήση του iPad στα παιδιά τους, θα μπορούν να ζητήσουν περισσότερο χρόνο μέσω iMessage.

Κοινή βιβλιοθήκη: Οι χρήστες θα έχουν κοινή βιβλιοθήκη με την οικογένεια ή φίλους, ώστε να μοιράζονται για παράδειγμα φωτογραφίες.

Home App: Ο χρήστης θα μπορεί να διαχειρίζεται όλες τις συσκευές Apple που βρίσκονται σε διάφορα δωμάτια τους σπιτιού μέσω μίας οθόνης.

CarPlay: Ανάλογα με το τι επιτρέπει το κάθε αυτοκίνητο, το CarPlay θα προσφέρει στήριξη σε μία σειρά λειτουργιών, όπως την παρακολούθηση της ταχύτητας, προβλήματα στα καύσιμα, χειρισμό του κλιματιστικού κ.α.

iPadOS: Ο χρήστης θα μπορεί να διαχειρίζεται με καλύτερο τρόπο τις εφαρμογές που είναι ανοιχτές ταυτόχρονα.

Apple Watch

Πρόσοψη: Το ρολόι θα προσφέρει τέσσερις νέες προσόψεις, Αστρονομία, Σεληνιακή, «Play Time» και «Metropolitan».

Ειδοποιήσεις: Θα συνεχίσουν να έρχονται κατά τον ίδιο τρόπο, χωρίς όμως να πιάνουν ολόκληρη την οθόνη.

Τρέξιμο: Το ρολόι θα μπορεί να κάνει και κάποιες νέες μετρήσεις, όπως για παράδειγμα πόσο κινείται κανείς πάνω, κάτω, όσο τρέχει.

Fitness App: Θα γίνει διαθέσιμo και σε όσους δεν έχουν Apple Watch.

Ύπνος: Το ρολόι θα μπορεί να καταγράφει τους χτύπους της καρδιάς και άλλες μετρήσεις, ώστε να μπορεί ο χρήστης να βλέπει πόση ώρα κοιμήθηκε σε τέσσερα διαφορετικά επίπεδα ύπνου.

Κολπική Μαρμαρυγή: Το ρολόι θα κρατά ιστορικό, ώστε να μπορεί να καταγράφει τις αρρυθμίες και να βοηθά ενδεχομένως τους γιατρούς να καθορίσουν την καλύτερη θεραπεία.

M2

Η Apple ανακοίνωσε μία νέα ομάδα ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, μία αναβάθμιση από το M1. Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, η CPU του M2 είναι 18% ταχύτερη και η GPU 35% ταχύτερη.

Νέα MacBooks

Αλλάζει ο σχεδιασμός των MacBooks Air και Pro, αναβαθμίζεται η κάμερα (με ανάλυση 1080p) και η απόδοσή τους σε χαμηλή φωτεινότητα.

Επίσης, στο πλαίσιο του συνεδρίου ανακοινώθηκε νέος φορτιστής μικρού μεγέθους με δύο θύρες USB-C, οι οποίες θα προσφέρουν ταχεία φόρτιση (έως 50% της μπαταρίας με μισή ώρα στην πρίζα). Η τιμή στις ΗΠΑ θα ξεκινά από τα 1.199 δολάρια και οι παραδόσεις θα ξεκινήσουν από τον επόμενο μήνα.

Το Pro επίσης θα χρησιμοποιεί τον M2 και θα ξεκινά στα 1.299 δολάρια, ενώ οι παραδόσεις επίσης θα ξεκινήσουν από τον επόμενο μήνα, όπως ανακοίνωσε η Apple.

macOS

Η νέα εκδοχή του macOS θα ονομάζεται «macOS Ventura». Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του είναι τα εξής:

Stage Manager: Προσφέρει ευκολότερη διαχείριση των εφαρμογών που είναι ανοιχτές παράλληλα ή επικαλύπτονται.

Spotlight: Αναβαθμίζεται, ώστε ο χρήστης να μπορεί να κινείται γρηγορότερα μεταξύ εφαρμογών.

Mail: Ενισχύονται οι δυνατότητες ανάκλησης μηνυμάτων, προγραμματισμού αποστολής και υπενθυμίσεων. Επίσης, εντός των μηνυμάτων θα διορθώνονται λάθη και θα προσφέρονται επιλογές για συνώνυμα.

Passkey: Θα χρησιμοποιούνται αντί για το σύστημα των passwords, το οποίo χρησιμοποιεί διάφορα βιομετρικά στοιχεία, ώστε να εισέλθει κανείς σε ιστοσελίδες και λογαριασμούς.

Continuity Camera: Δεδομένου ότι η κάμερα στο iPhone είναι κατά πάσα πιθανότητα πολύ καλύτερη από αυτή στο λάπτοπ, η Apple θα επιτρέπει την χρήση της πρώτης για βιντεοκλήσεις στο macOS.

Πηγή: moneyreview.gr