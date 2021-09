Λίγο μετά την ανακοίνωση του iPhone 13 Pro και iPhone 13 Pro Max, που διαθέτουν ProMotion οθόνες με μεταβαλλόμενο refresh rate των 120Hz, η Samsung δεν έχασε την ευκαιρία να την πει για ακόμη μια φορά στην Apple λόγω της αργοπορίας της να υιοθετήσει υψηλότερου refresh rate οθόνες.

Σε ένα tweet που δημοσίευσε την ώρα που το event της Apple εξελισσόταν, η Samsung έγραψε”We’ve been refreshing at 120Hz for a while now…” μια ξεκάθαρη επίθεση στα iPhone.

Υπενθυμίζουμε ότι το πρώτο Samsung smartphone που εξοπλιζόταν με 120Hz refresh rate οθόνη ήταν το Galaxy S20, που έκανε το ντεμπούτο του τον Μάρτιο του 2020. Τα iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max μαζί με τα iPhone 13 Mini και iPhone 13 διαθέτουν μικρότερες εγκοπές, βελτιωμένες κάμερες και επιδόσεις.

