Το malware Joker επέστρεψε στο Android και μπορεί να αδειάσει τους τραπεζικούς σας λογαριασμούς

Η αστυνομία του Βελγίου προειδοποιεί για την επιστροφή του malware “Joker” το οποίο πλήττει Android συσκευές και κρύβεται σε διάφορες εφαρμογές του Google Play Store. Το malware αυτό είναι ικανό να εγγράψει το χρήστη σε συνδρομητικές υπηρεσίες χωρίς την έγκρισή του και να αδειάσει τους τραπεζικούς του λογαριασμούς χωρίς αυτός να αντιληφθεί τίποτα.

Η ανακοίνωση των βελγικών αρχών λέει πως το κακόβουλο πρόγραμμα έχει εντοπιστεί ήδη σε οχτώ εφαρμογές στο Play Store, τις οποίες η Google έχει πλέον αφαιρέσει.

Το malware “Joker” έγινε περιβόητο το 2017, όταν κρυβόταν σε διαφορετικές εφαρμογές, μόλυνε και έκλεβε τα θύματά του. Έκτοτε τα αυτοματοποιημένα συστήματα της Google αφαίρεσαν περίπου 1.700 εφαρμογές που περιείχαν το malware πριν τις κατεβάσουν οι χρήστες. Το Σεπτέμβριο του 2020, το Joker βρέθηκε σε 24 Android εφαρμογές με περισσότερα από 500.000 downloads πριν αφαιρεθούν.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Βελγίου, οι οχτώ εφαρμογές που εντόπισε με το malware πρόσφατα είναι οι:

Auxiliary Message

Element Scanner

Fast Magic SMS

Free CamScanner

Go Messages

Super Message

Great SMS

Travel Wallpapers

Έκτοτε άλλοι ερευνητές υπέδειξαν 16 ακόμα εφαρμογές ύποπτες για το Joker malware:

Private SMS

Hummingbird PDF Converter – Photo to PDF

Style Photo Collage

Talent Photo Editor – Blur focus

Paper Doc Scanner

All Good PDF Scanner

Care Message

Part Message

Blue Scanner

Direct Messenger

One Sentence Translator – Multifunctional Translator

Mint Leaf Message-Your Private Message

Unique Keyboard – Fancy Fonts & Free Emoticons

Tangram App Lock

Desire Translate

Meticulous Scanner

Πηγή: unboxholics.com