Αυτές είναι οι καλοκαιρινές προσφορές της HONOR

Μην πακετάρετε ακόμα! Δείτε τις μοναδικές προσφορές στα smartphones της HONOR για όλο τον Αύγουστο!

H HONOR, το νεανικό brand τεχνολογίας υποδέχεται τον πιο hot μήνα του καλοκαιριού με τις πιο νεανικές και value for money προσφορές σε όλα τα smartphone της εταιρίας! Συγκεκριμένα το πιο pop up smartphone HONOR 9X 128GB από 269€ τώρα στα 219€! Το HONOR 9X 128GB, έχει τριπλή ΑΙ κάμερα 48MP και Pop-Up Selfie κάμερα 16ΜΡ, οθόνη FullView 6,59”, 4GB RAM ενώ διαθέτει 128GB επεκτάσιμο αποθηκευτικό χώρο!

To νεανικό Honor 9X Lite 128GB σε ειδική προσφορά από 219€ τώρα στα 199€! Το HONOR 9X Lite έρχεται με διπλό σύστημα κάμερας και αισθητήρα 48MP, έχει 8πύρηνο επεξεργαστή και 4GB RAM, 128GB αποθηκευτικό χώρο και μεγάλη μπαταρία 3750mAh.

Οι καλοκαιρινές προσφορές ωστόσο δεν σταματούν εδώ. Μπορείτε να αποκτήσετε το νέο Honor 8S 2020 64GB με οθόνη 5.71’’ FullView Dewdrop ,μνήμη RAM 3GB και αποθηκευτικό χώρο 64GB (θύρες Dual-SIM + Micro-SD) από 139€ τώρα στα 119€!

Τέλος μπορείτε να βρείτε και τα υπόλοιπα νεανικά smartphone της εταιρίας σε καλοκαιρινά offers. Το HONOR 20 Lite από 269€ στα 209€, το HONOR 10 Lite (64GB) από 229€ στα 159€, το HONOR 8A από 159€ στα 119€, το HONOR 8S στα 99€ από 139€ και το HONOR 7S από 119€ στα 89€