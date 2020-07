The Coach: H νέα ψηφιακή πλατφόρμα εκγύμνασης και ευεξίας ήρθε στο ΓΕΡΜΑΝΟ

Περισσότερα από 100 προγράμματα fitness, χορoύ, yoga και pilates στα ελληνικά με εξατομικευμένες τεχνολογίες εκμάθησης

Τα πλέον ολοκληρωμένα ψηφιακά προγράμματα εκγύμνασης και ευεξίας προσφέρει στους καταναλωτές ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ, μέσω της νέας πρωτοποριακής πλατφόρμας The Coach. Σε όλα τα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ, αλλά και online στο germanos.gr, μπορεί κανείς να αποκτήσει την δική του συνδρομή στο The Coach για να έχει τον προσωπικό του εικονικό προπονητή (Personal Virtual Coach) στη διάθεσή του κάθε στιγμή, όπου κι αν βρίσκεται, κι επιπλέον περισσότερα από 100 προγράμματα με ελληνικό περιεχόμενο για fitness, yoga, pilates και χορό, σχεδιασμένα από κορυφαίους προπονητές. H πλατφόρμα The Coach έχει δημιουργηθεί από την εταιρεία White Space.

Με σύμμαχο την τεχνολογία, οι προπονήσεις στο The Coach γίνονται διαδικτυακά, εύκολα και αποτελεσματικά. Τα εξειδικευμένα προγράμματα εκγύμνασης έχουν σχεδιαστεί από έμπειρους προπονητές με μεγάλη τεχνογνωσία στο αντικείμενό τους, όπως ο lead fitness coach Γιώργος Ξηρός και η lead dance coach Αφροδίτη Αντίσου. Μέσω των εξατομικευμένων νέων τεχνολογιών της πλατφόρμας: interactive practice, speed control, loop moves, video mirroring, οι αθλούμενοι αποκτούν 360ο αντίληψη, ενώ μαθαίνουν καλύτερα και γρηγορότερα τις ασκήσεις, τις χορογραφίες, τις τεχνικές αναπνοής ή ό,τι άλλο επιλέξουν να κάνουν. Απλά, γρήγορα, εύκολα και με ασφάλεια από τον χώρο που επιθυμούν και από όποια φορητή συσκευή τους βολεύει: smart TV, smartphone, tablet, laptop, απολαμβάνουν την μοναδική εμπειρία της προσωπικής προπόνησης.

Οι ειδικά σχεδιασμένες προπονήσεις δεν ξεπερνούν τα 20’ και ανανεώνονται κάθε μήνα, ενώ νέες κατηγορίες θα προστίθενται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ενσωματώνοντας τις τελευταίες τάσεις στην ευεξία και στο fitness, όπως πολεμικές τέχνες, AcroYoga, Ballet Fit, Couple Fitness και άλλα. Σύντομα θα ξεκινήσουν κι εβδομαδιαία live training μέσω ειδικών webinars όπου οι προπονητές θα απαντούν σε ερωτήσεις, θα αναλύουν τις ασκήσεις και θα παραδίδουν ζωντανά μαθήματα γυμναστικής και χορού.

Τα προγράμματα The Coach είναι διαθέσιμα με συνδρομή που ξεκινά από €9,99 το μήνα . Οι καταναλωτές μπορούν να επιλέξουν τρίμηνη, εξάμηνη ή ετήσια συνδρομή, αποκτώντας άμεσα πρόσβαση σε όλα τα προγράμματα. Επιπλέον, ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ, μέσω της νέας υπηρεσίας, διαθέτει προνομιακά πακέτα για επιχειρήσεις με ειδικές ενότητες, όπως Business Fitness, Dance Stretching κ.α.