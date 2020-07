ΧΒΟΟΜ GO PL2 & PL2W: Τα νέα ασύρματα φορητά ηχεία της LG με ανανεωμένο σχεδιασμό

Απολαύστε το καλοκαίρι παρέα με την αγαπημένη σας μουσική, όπου και αν βρίσκεστε.

Η LG παρουσίασε τα νέα μοντέλα ασύρματων φορητών ηχείων LG XBOOM Go PL2 και LG XBOOM Go PL2W, με νέα εμφάνιση και ισορροπημένο ήχο. Τα LG XBOOM Go PL2 και LG XBOOM Go PL2W διαθέτουν κομψό και μίνιμαλ design, με στρογγυλεμένο σχεδιασμό και φινίρισμα από καουτσούκ που βοηθάει στο κράτημα. Με καθαρό βάρος λιγότερο από μισό κιλό (0,35kg), αξιολόγηση IPX5 για μεγάλη αντοχή στο νερό και διάρκεια λειτουργίας έως και 10 ώρες με κάθε πλήρη φόρτιση, τα νέα ηχεία της LG αποτελούν την καλύτερη επιλογή για μουσική στη παραλία, το σπίτι και τα πάρτι.

Προσφέροντας ήχο κορυφαίας ποιότητας, τα LG XBOOM Go PL2 και LG XBOOM Go PL2W διαθέτουν τεχνολογία Meridian για δυνατά μπάσα και πλούσια πρίμα αναβαθμίζοντας την εμπειρία ακρόασης μουσικής, podcasts ή ταινιών. Ακόμη, επιλέγοντας το Sound Boost, οι χρήστες μπορούν να απολαύσουν περισσότερα ντεσιμπέλ, ενώ, με τη λειτουργία Party μπορούν να συνδέσουν δυο ηχεία μαζί για διπλασιασμό του ήχου.

Επιπλέον, μέσω της εφαρμογής XBOOM, οι κάτοχοι του φορητού ηχείου μπορούν να πραγματοποιήσουν ταυτόχρονη σύζευξη δύο συσκευών και να χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε από τις συνδεδεμένες συσκευές για τον απρόσκοπτο χειρισμό μιας λίστας αναπαραγωγής, χωρίς διακοπή της μουσικής.

Τα μοντέλα της σειράς XBOOM PL, μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως φορτιστές, αφού χάρη στη θύρα USB type C που διαθέτουν, δεν υπάρχει λόγος για επιπλέον φορτιστή. Επίσης, με το πάτημα ενός κουμπιού στο κινητό, ο χρήστης έχει τον πλήρη έλεγχο της μουσικής ή μπορεί να απαντήσει σε κλήσεις μέσω ανοιχτή ακρόασης.

Μέσω της λειτουργίας φωνητικών εντολών, οι χρήστες μπορούν να πατήσουν το κουμπί αναπαραγωγής για δύο δευτερόλεπτα και στη συνέχεια να μιλήσουν για να ενεργοποιηθεί το Google Assistant σε τηλέφωνο Android ή το Siri σε τηλέφωνο iOS.