Η TCL συνεχίζει να επεκτείνει τη 10-Series με τα TCL 10 Plus και TCL 10 SE

Δύο ακόμη σημαντικά μοντέλα για την γνωστή εταιρεία.

Η TCL Mobile ανακοίνωσε επίσημα την επέκταση της σειράς TCL 10, με τα νέα TCL 10 Plus και TCL 10 SE. Η προσθήκη αυτών των δύο νέων συσκευών ενισχύει τη δέσμευση της TCL για ‘Display Greatness’ επεκτείνοντας παράλληλα την γκάμα της Σειράς TCL 10 η οποία περιλαμβάνει ήδη τις συσκευές TCL 10 Pro, TCL 10L και TCL 10 5G και αποτελείται από smartphones με τιμές έως και 500€.

Η σειρά TCL 10 σηματοδότησε την παγκόσμια είσοδο της μάρκας TCL στην αγορά των smartphones, προσφέροντας στους καταναλωτές μία ολοκληρωμένη σειρά έξυπνων προϊόντων για κάθε πτυχή της καθημερινότητας τους. Τα TCL 10 Plus και TCL 10 SE θα συνοδεύονται φυσικά από οθόνες TCL αλλά και την ξεχωριστή τεχνολογία TCL NXTVISION η οποία είναι μια ιδιόκτητη προηγμένη τεχνολογία οθόνης και κάμερας που ζωντανεύει τις φωτογραφίες με εξαιρετικά ρεαλιστικά χρώματα, ευκρίνεια αλλά και βελτιώσεις στις αντιθέσεις σε πραγματικό χρόνο.

Με απεριόριστες δυνατότητες θέασης που ενισχύονται από το ειδικό chipset οθόνης και μια φανταστική οθόνη χωρίς πλαίσιο, το TCL 10 Plus φτάνει το NXTVISION στα άκρα. Παρέχει ζωντανή ψυχαγωγία με την 6,47 ιντσών FHD+ κυρτή AMOLED οθόνη, το TCL 10 Plus ωθεί τα όρια της οθόνης στα άκρα για να προσφέρει την απόλυτη εμπειρία προβολής. Επιπλέον, το TCL 10 Plus, ανήκει σε μια επιλεγμένη ομάδα smartphones στα οποία το Netflix είναι διαθέσιμο σε HDR10, ξεκλειδώνοντας ένα ευρύ φάσμα περιεχομένου HDR με αυξημένη αντίθεση και βελτιωμένα χρώματα.

Παρέχει ευέλικτη ρύθμιση τετραπλής κάμερας ενώ διαθέτει κάμερα 48MP με τεχνολογία AI, επιτρέποντας στους καταναλωτές να απολαμβάνουν εικόνες ανώτερης ποιότητας, με ευρύ φάσμα σε ένα καρέ μέσω της εξαιρετικά ευρυγώνιας κάμερας. Το TCL 10 Plus επιτρέπει επίσης στους χρήστες να δημιουργούν διασκεδαστικά φιλμ με δημιουργικές λειτουργίες βίντεο, όπως το Stop Motion Video και την δυνατότητα λήψης ευρυγώνιου βίντεο. Ο εκλεπτυσμένος και κομψός σχεδιασμός του TCL 10 Plus είναι ένας συνδυασμός διακριτικής λάμψης, ματ φινιρίσματος, χρωμάτων εμπνευσμένων από τον ουρανό και λεπτεπίλεπτου 3D σχεδιασμού για εξαιρετική αίσθηση στο χέρι και εργονομική άνεση. Το TCL 10 Plus θα είναι διαθέσιμο από τέλη Αυγούστου στα χρώματα Moonlight Blue και Starlight Silver σε επιλεγμένα καταστήματα στην Ελλάδα.

Η εντυπωσιακή εμπειρία θέασης δεν περιορίζεται μόνο στο TCL 10 Plus. To TCL 10 SE διαθέτει αναλογία οθόνης-σώματος 89% στην 6,52 ιντσών V-notch οθόνη, προσφέροντας μαγευτική θέαση και οπτικές βελτιώσεις σε πραγματικό χρόνο που υποστηρίζονται από το NXTVISION. Οι χρήστες απολαμβάνουν εξαιρετική ευκρίνεια κάτω από έντονο φωτισμό με αυτόματες βελτιώσεις αντίθεσης του TCL 10 SE για περιοχές με σκοτεινή εικόνα. Η ευέλικτη κάμερα AI Triple 48MP επιτρέπει στους χρήστες να αποτυπώνουν όλες τις υπέροχες στιγμές της ζωής αναγνωρίζοντας και βελτιώνοντας σκηνές σε πραγματικό χρόνο, όταν χρειάζεται. Tο TCL 10 SE προσφέρει υψηλή απόδοση και μια ξεχωριστή εμπειρία χρήσης. Η πλοήγηση είναι παιχνιδάκι με άμεση πρόσβαση στο Google Assistant μέσω των ειδικά σχεδιασμένων κουμπιών.

Το TCL 10 SE είναι διαθέσιμο στα χρώματα Polar Night και Icy Silver, εμπνευσμένα από την Αρκτική και είναι διαθέσιμο σε επιλεγμένα καταστήματα ανά την Ελλάδα.

Τόσο το TCL 10 Plus όσο και το TCL 10 SE διαθέτουν μεγάλης ισχύος μπαταρία (4500mAh και 4000mAh αντίστοιχα), Δυνατότητα Γρήγορης Φόρτισης και Αντίστροφης Φόρτισης*. Και τα δύο προσφέρουν έξυπνες λειτουργίες ασφάλειας, όπως ξεκλείδωμα προσώπου και αισθητήρα δακτυλικού αποτυπώματος (το TCL 10 Plus διαθέτει αισθητήρα δακτυλικού αποτυπώματος in-display, ενώ το 10 SE προσφέρει αισθητήρα δακτυλικού αποτυπώματος στην πίσω όψη). Η TCL σχεδιάζει να αυξήσει την γκάμα των κινητών συσκευών της έως το 2021,διασφαλίζοντας την πλήρη κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών, αξιοποιώντας παράλληλα ό,τι ξέρει καλύτερα – την τεχνολογία οθόνης- ώστε να φέρει στη ζωή όλων τη φιλοσοφία της εταιρίας “Display Greatness” με υψηλής ποιότητας τεχνολογία και προσιτές τιμές στα smartphones.