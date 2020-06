Η ViewSonic παρουσίασε τον SMART LED προβολέας τσέπης M1 mini Plus

Διαθέσιμος στην Ευρώπη από τον Ιούνιο του 2020

Η ViewSonic ανακοίνωσε ότι ο SMART LED προβολέα τσέπης M1 mini Plus θα είναι διαθέσιμος στην Ευρώπη από τον Ιούνιο του 2020. Ο M1 mini Plus της ViewSonic είναι ένας φορητός LED προβολέας τσέπης, που παρέχει διασκέδαση μεγάλης οθόνης, σχεδόν παντού. Χάρη στην ενσωματωμένη μπαταρία με δυνατότητα φόρτισης μέσω power bank, ο M1 mini Plus προσφέρει πραγματική φορητότητα και πολλές ώρες διασκέδασης, χωρίς καλώδια.

Πολύ ελαφρύς και με διαστάσεις περίπου 10 x 10 cm, αυτός ο μικροσκοπικός προβολέας μπορεί να τοποθετηθεί στην τσάντα σας, το backpack ή ακόμα και την πίσω τσέπη του τζιν, καθιστώντας τον ιδανικό για ψυχαγωγία on the go. Ο M1 mini Plus περιλαμβάνει επίσης panels, με δυνατότητα αλλαγής, σε τρία διαφορετικά χρώματα (γκρι, κίτρινο και γαλάζιο), ώστε να μπορείτε να προσαρμόσετε την εμφάνιση του προβολέα σας, ανάλογα με το στυλ σας. Διαθέτει smart stand, το οποίο παρέχει ευέλικτο setup, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως προστατευτικό κάλυμμα των φακών.

Το ενσωματωμένο ηχείο JBL με Bluetooth, προσφέρει καθαρό ήχο, ενώ η θύρα USB επιτρέπει την αναπαραγωγή multimedia περιεχομένου, από μία εξωτερικές πηγές. Πολύ ελαφρύς και compact, ο M1 mini Plus μπορεί να λειτουργήσει τέλεια στο παιδικό δωμάτιο ή την αυλή, ενώ μπορείτε να τον πάρετε μαζί σας σε ένα road camping, σε ξενοδοχεία ή οπουδήποτε και αν επιλέξετε να ταξιδέψετε.

Επιπλέον, η ενσωματωμένη smart Wi-Fi συνδεσιμότητα, σάς επιτρέπει να κάνετε streaming το αγαπημένο σας περιεχόμενο από το YouTube και το Netflix, καθιστώντας τον M1 mini Plus ιδανική επιλογή για sharing και αναπαραγωγή βίντεο και άλλων multimedia content.