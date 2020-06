Παρουσιάστηκε επίσημα το devolo Magic 2 WiFi next

Νέο προϊόν ασύρματης και ενσύρματης δικτύωσης

Η devolo ανακοίνωσε και παρουσίασε το νέο devolo Magic 2 WiFi next, που προσφέρει τον ιδανικό συνδυασμό καινοτόμων λειτουργιών Mesh WiFi με την τεχνολογία Powerline. Η νεότερη έκδοση του πρωτόκολλου G.hn και σε συνδυασμό μη την τεχνολογία PLC, δίνουν τη δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων με ταχύτητες έως και 2,400 Mbps, κάνοντας τους προσαρμογείς της σειράς Magic 2 τους γρηγορότερους της αγοράς. Επίσης, το νέο devolo Magic 2 WiFi next υποστηρίζει το Multi-User MIMO και βελτιώνει την απόδοση του WiFi χάρη στην τεχνολογία access point steering.

Με το νέο Magic 2 WiFi next, η devolo συνεχίζει να αναπτύσσει την ήδη επιτυχημένη σειρά Magic. Οι προσαρμογείς devolo Magic 2 next καλύπτουν εύρος έως 500 μέτρα μέσα από την ηλεκτρική καλωδίωση του σπιτιού και μετατρέπουν οποιαδήποτε πρίζα σε ισχυρό σημείο πρόσβασης στο Internet. Το νέο Multi-User MIMO συμβάλλει στην βελτιωμένη απόδοση του WiFi με το devolo Magic 2 WiFi next. Με τη βοήθεια αυτής της τεχνολογίας είναι εύκολο να απολαμβάνουν τη μέγιστη απόδοση,πολλαπλές συσκευές, ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, όταν κάνετε streaming μια σειρά σε 4K, τα παιδιά παίζουν online σε ένα tablet και υπάρχει και μια βίντεο-κλήση σε εξέλιξη, το MU-MIMO διαχειρίζεται τα δεδομένα του WiFi αποτελεσματικά και εντελώς αυτόματα, χωρίς να κάνετε απολύτως τίποτα.

Ως νέο χαρακτηριστικό του Mesh, τα devolo Magic 2 WiFi next διαθέτουν και τη λειτουργία access point steering. Έτσι, οι συσκευές είναι μόνιμα συνδεδεμένες στο ισχυρότερο σημείο πρόσβασης ακόμα και όταν ο χρήστης μετακινείται μέσα στο σπίτι. Τα προτερήματα του Mesh WiFi στο νέο devolo Magic 2 WiFi next δεν σταματούν όμως εδώ, καθώς υποστηρίζουν και λειτουργίες όπως fast roaming, band steering, airtime fairness και config sync (single SSID), που χρησιμοποιούνται ήδη σε όλες τις συσκευές της σειράς Magic.

Το "Fast roaming" διασφαλίζει μια γρήγορη σύνδεση στο πιο ισχυρό σημείο πρόσβασης, βάση της δραστηριότητας της συσκευής. Το "Band steering", είναι ενσωματωμένο στους προσαρμογείς WiFi της σειράς Magic 2 next και διασφαλίζει ότι όλες οι συσκευές που χρησιμοποιούν WiFi μοιράζονται αυτόματα στην ιδανική συχνότητα. Αντί για την συχνά «φορτωμένη» συχνότητα των 2.4 GHz, οι συσκευές μεταδίδουν στη συχνότητα των 5 GHz, χωρίς καμία επέμβαση από το χρήστη. Χάρη στη λειτουργία του airtime fairness, οι γρήγορες συσκευές που έχουν περισσότερο airtime (ώρα σύνδεσης στο σημείο πρόσβασης WiFi) δεν καθυστερούνται πλέον από παλαιότερες, πιο αργές συσκευές. Επίσης, το Config sync δίνει τη δυνατότητα στη διαμόρφωση των δεδομένων του WiFi να συγχρονίζονται σε όλες τις συσκευές Magic.