Προσφορά για καλό σκοπό με το Give Your +1 του CU Around

Συμμετοχή από τους συνδρομητές της πλατφόρμας.

Το CU Around δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους CU συνδρομητές συμμετέχοντας στη φιλανθρωπική δράση Give Your +1 να προσφέρουν στους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Με το Give Your +1 πλέον όλοι μπορούν όχι μόνο να επωφεληθούν από προσφορές του CU Around, αλλά και να προσφέρουν την επιπρόσθετή παροχή σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, σε συνεργασία με το μη κερδοσκοπικό σωματείο ΔΕΣΜΟΣ.

Όσοι συνδρομητές του CU θέλουν συμμετέχουν στο Give Your +1 θα πρέπει να μπουν στο My CU App ή στo www.vodafonecu.gr/cu-around, στην κατηγορία «Give Your +1» και να πάρουν κωδικό για τις προσφορές που συμμετέχουν στη δράση. Χρησιμοποιώντας τον κωδικό αυτό θα δωρίζουν μέσω του εκάστοτε συνεργάτη το +1 προϊόν ή την αντίστοιχη έκπτωση στο σύνολο της τιμής, σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη.

Στη συνέχεια το μη κερδοσκοπικό σωματείο ΔΕΣΜΟΣ – το οποίο λειτουργεί ως κόμβος διασύνδεσης μεταξύ προσφορών της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και κοινωφελών οργανισμών σε όλη την Ελλάδα-, θα συλλέγει όλα τα προσφερόμενα προϊόντα και είδη, ώστε να μοιράζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε ιδρύματα και οργανισμούς.