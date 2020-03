Τα smartphones της Nokia στη νέα ταινία του James Bond, No Time To Die

H νέα καμπάνια αποκαλύπτει το «μυστικό» smartphone

Η HMD Global, αντιπρόσωπος εταιρεία των Nokia κινητών τηλεφώνων, ανακοίνωσε ότι είναι ο επίσημος συνεργάτης, όσoν αφορά στα κινητά τηλέφωνα της 25ης ταινίας του James Bond, “No Time To Die”. Η ταινία αποκαλύπτει το πρώτο 5G smartphone της Nokia, που σύντομα θα λανσαριστεί μαζί με άλλα Nokia τηλέφωνα από το μέλλον.

Πριν από την προβολή της ταινίας, η HMD Global δίνει μια πρώτη γεύση από τη νέα της διαφήμιση. Με πρωταγωνίστρια τη Lashana Lynch ως Agent Nomi, η καμπάνια αποτελεί μέρος της μεγαλύτερης παγκόσμιας διαφημιστικής εκστρατείας της HMD Global και παρουσιάζει τα smartphones της Nokia ως «Τo μοναδικό gadget που θα χρειαστείς» (The Only Gadget You Will Ever Need). Η διαφήμιση είναι σκηνοθετημένη από τη βραβευμένη με BAFTA, Amma Asante και εμπνευσμένη από την ταινία “No Time To Die”.

Το διάρκειας 90 δευτερολέπτων βίντεο περιέχει μια αποκλειστική σκηνή με ένα Nokia smartphone που θα λανσαριστεί σύντομα στο μέλλον. Γυρίστηκε με φόντο το ξεχωριστό background του Λονδίνου, απεικονίζοντας τον καθεδρικό ναό του St. Paul και το The Shard. Η πράκτορας Nomi χρησιμοποιεί όλες τις δυνατότητες του νέου Nokia smartphone που πρόκειται να αποκαλυφθεί, ώστε να ολοκληρώσει την αποστολή της.

Το “No Time To Die” περιέχει μια σειρά από τηλέφωνα της Nokia, που αποτελούν μέρος μιας ολοκληρωμένης καμπάνιας που «τρέχει» στο σινεμά, στο διαδίκτυο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε υπαίθριους χώρους και στα καταστήματα λιανικής και θα λανσαριστεί παγκοσμίως την Κυριακή 8 Μαρτίου, την Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας. Στην ταινία, η πράκτορας Nomi αναδεικνύει τις δυνατότητες της γκάμας των νέων κινητών Nokia, που περιλαμβάνει το πρώτο 5G Nokia smartphone, το οποίο θα αποκαλυφθεί πλήρως στις 19 Μαρτίου, αρκετά πριν από το “No Time To Die”, που έρχεται στις κινηματογραφικές αίθουσες του Ηνωμένου Βασιλείου στις 12 Νοεμβρίου 2020, ενώ παράλληλα αποτυπώνει τη δέσμευση όλης της γκάμας για premium εμπειρίες που μπορούν όμως να τις απολαύσουν όλοι.

Άλλα κινητά τηλέφωνα της Nokia από το μέλλον που παρουσιάζονται στην ταινία είναι το Nokia 7.2, με πανίσχυρη τριπλή κάμερα 48MP, τεχνολογία Quad Pixel και ZEISS Optics καθώς και το «κλασικό» Nokia 3310, το οποίο οι fans γνωρίζουν και αγαπούν. Η κινηματογραφική συνεργασία επιτρέπει στην HMD Global, την αντιπρόσωπο εταιρία των Nokia τηλεφώνων, να αναδείξει το status της ως παγκόσμιος προμηθευτής Android smartphones, δείχνοντας παράλληλα τη δέσμευσή της για ασφάλεια, ταχύτητα και καινοτομία, ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις των πιο δύσκολων πελατών στον κόσμο: των πρακτόρων της MI6.