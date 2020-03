Η Sony παρουσίασε τη νέα της ναυαρχίδα, το Xperia 1 II

Το πρώτο παγκοσμίως με ανάλυση 20fps AF/AE και 5G συνδεσιμότητα

Η Sony ενίσχυσε περαιτέρω τη σειρά Xperia παρουσιάζοντας το πρώτο κινητό τηλέφωνο με δυνατότητα πλοήγησης 5G. Το Xperia 1 II είναι κατασκευασμένο για να προσφέρει ταχύτητα, για να σας βοηθά να δημιουργείτε και να απολαμβάνετε περιεχόμενο απεριόριστα, ενσωματώνοντας κορυφαίες τεχνολογίες της αγοράς από όλο το φάσμα τεχνολογιών της Sony, όπως:

- 20 fps burst shooting with 60 times per second AF/AE calculations from Sony's Alpha interchangeable lens cameras.

- 20 fps burst shooting με AF/AE3 60 φορές το δευτερόλεπτο4 από τους εναλλασσόμενους φακούς της σειράς Alpha της Sony.

- Λειτουργία «Creator» και εγγραφής βίντεο Cinematography Pro «powered by CineAlta» από το τμήμα επαγγελματικών λύσεων της Sony

- X1 για κινητά, που βασίζεται στην τεχνολογία των τηλεοράσεων BRAVIA.

Σχεδιασμένο με την τεχνολογία AF της σειράς Alpha της Sony, η πρόσφατα ανεπτυγμένη κάμερα τριπλού φακού υποστηρίζει προηγμένες τεχνολογίες λήψεων που συνδυάζονται με εξαιρετικά οπτικά στοιχεία ZEISS, βαθμονομημένα ειδικά για το Xperia 1 II και ZEISS T Coating, συμβάλλοντας στην εξαιρετική απόδοση και αντίθεση μειώνοντας τις αντανακλάσεις. Αυτό επιτρέπει την πρώτη παρακολούθηση AF/AE3 στον κόσμο για πολύ γρήγορες λήψεις με μέγιστη ταχύτητα 20 fps, η οποία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τη φωτογράφιση κινούμενων αντικειμένων, όπως τα παιδιά ή τα ζώα και τα γρήγορα αθλήματα. Εστιάστε και ακολουθήστε το θέμα σας με μεγάλη ακρίβεια και καταγράψτε εκείνη την κρίσιμη στιγμή που δεν θέλετε να χάσετε.

Επιπλέον, η λειτουργία «Real-time Eye AF4», η οποία «κλειδώνει» την εστίαση στο μάτι του υποκειμένου για εντυπωσιακές λήψεις πορτραίτου, είναι πλέον διαθέσιμη τόσο για ανθρώπους όσο και για ζώα. Η γρήγορη εστίαση του Xperia 1 II λειτουργεί επίσης σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, προσφέροντας ποιοτικές εικόνες σε δύσκολες συνθήκες λήψης, χάρη στο συνδυασμό τεσσάρων τεχνολογιών: τον αισθητήρα «Dual photo diode», το σύστημα αυτόματης εστίασης που καλύπτει σχεδόν το 70% του αισθητήρα, τον αισθητήρα 3D iToF και τον καινούργιο μεγάλου μεγέθους 1/1,7’’ Exmor RS αισθητήρα για κινητά, που κάνει αυτό το μοντέλο 1,5 φορά πιο «ευαίσθητο» από το προηγούμενο, με αποτέλεσμα την ταχύτερη και πιο ακριβή αυτόματη εστίαση σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

Η κάμερα τριπλού φακού προσφέρει φανταστική ευελιξία με τρία εστιακά μήκη: 16χιλ / 24χιλ / 70χιλ. Το νέο Photography Pro, μια τεχνολογία από την σειρά Alpha, προσφέρει παρόμοιο περιβάλλον χρήστη (UI – User Interface), με αυτό που είναι ήδη γνωστό στους φωτογράφους που χρησιμοποιούν Alpha φωτογραφικές μηχανές, με χειροκίνητο έλεγχο ISO, ταχύτητα κλείστρου και άλλα. Η λειτουργία Imaging Edge για κινητά συνδέει το Xperia 1 II με τις φωτογραφικές μηχανές της σειράς Alpha της Sony, επιτρέποντάς σας να χρησιμοποιείτε το κινητό ως χειριστήριο, για να ελέγχετε την σύνθεση της εικόνας, την εστίαση και το ISO, μεταξύ άλλων ρυθμίσεων. Αυτό επιτρέπει επίσης στον χρήστη να μεταφέρει φωτογραφίες που έχει τραβήξει από την Alpha στο Xperia 1 II για να επεξεργαστεί τα χρώματα και τις αποχρώσεις με επαγγελματική ακρίβεια.

Το Cinematography Pro «powered by CineAlta» υποστηρίζει πλέον 2K 120fps HDR κινηματογραφικής λήψης υψηλής ταχύτητας καρέ και Cinematic 21:9 4K HDR σε 24/25/30/60fps, βελτιώνοντας την εμπειρία κατά την διάρκεια των κινηματογραφικών σας λήψεων. Το Touch AF, Metered Manual , Level metre προσφέρουν περισσότερες χειροκίνητες ρυθμίσεις για τον καθορισμό της έκθεσης και της ισορροπίας λευκού, ενώ η μοναδική τεχνολογία Intelligent wind filter από τη Sony μειώνει την παρεμβολή του θορύβου και του ανέμου για καθαρή εγγραφή ήχου.

Το Xperia 1 II τροφοδοτείται από μια μπαταρία 4.000mAh υψηλής αντοχής με γρήγορη φόρτιση που φτάνει έως και 50% σε μόλις 30 λεπτά , ενώ διαθέτει επίσης γρήγορη ασύρματη φόρτιση Qi για γρήγορη φόρτιση της μπαταρίας εν κινήσει. Η Sony συνεχίζει να αναπτύσσει τεχνολογίες μπαταρίας με σκοπό να βελτιώσει τη διάρκεια ζωής τους και να διατηρήσει την μπαταρία λειτουργική για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας “Battery Care” που τροφοδοτείται από AI τεχνολογίες και προσαρμόζεται στην προσωπική σας ρουτίνα.

Είτε ακούτε μουσική είτε παρακολουθείτε ταινίες, το Xperia 1 II είναι σχεδιασμένο για να σας προσφέρει μια άψογη εμπειρία ψυχαγωγίας. Η τεχνολογία «Motion blur reduction» είναι ισοδύναμη με αυτή μιας οθόνης 90Hz μειώνοντας την καθυστέρηση της εικόνας για πιο καθαρή ποιότητα, ενώ με τον ήχο Dolby Atmos που έχει διαμορφωθεί σε συνεργασία με τη Sony Pictures Entertainment, το αποτέλεσμα είναι μια πολυδιάστατη εμπειρία ήχου surround.

Η ηχητική εμπειρία περνάει σε άλλο επίπεδο με το πρώτο smartphone στον κόσμο που διαθέτει «360 Reality Audio» αποκωδικοποιητή που βελτιστοποιεί την ποιότητα ήχου όταν ακούτε μουσική μέσω της παγκόσμιας πλατφόρμας μουσικής και ψυχαγωγίας, TIDAL . Μπορείτε να απολαύσετε υψηλής ποιότητας μουσική μέσω των μπροστινών στερεοφωνικών ηχείων ή σε συνδυασμό με ενσύρματα ακουστικά με υποδοχή 3,5χιλ ή ασύρματα ακουστικά. Ο σωστός συντονισμός ήχου, μειώνει τις ηχητικές παρεμβολές στον ανεπαίσθητο βαθμό των 20dB – δηλαδή περισσότερο από 90% πιο χαμηλά από USB-C σύνδεση ακουστικών.

Εκτός από ήχο High-Resolution και High- Resolution Wireless Audio16, το Xperia 1 II παρουσιάζει τη νέα λειτουργία DSEE Ultimate. Αυτή η νέα τεχνολογία χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη, ώστε να βελτιώνει αυτόματα τη συχνότητα του ήχου και το ρυθμό των bit σε πραγματικό χρόνο, «φέρνοντας» κάθε μουσικό κομμάτι πιο κοντά σε υψηλής ανάλυσης ήχο. Λειτουργεί με ενσύρματα ή ασύρματα ακουστικά, για streaming μουσικής ή μουσική που βρίσκεται ήδη εγκατεστημένη στο κινητό σας.

Απολαύστε απεριόριστες στιγμές παιχνιδιών δράσης σε οθόνη 21:9 CinemaWide. Το Xperia 1 II υποστηρίζει άμεση σύνδεση με το ασύρματο χειριστήριο DUALSHOCK 4 του PlayStation για να κάνει το gaming εν κινήσει πιο ρεαλιστικό και διασκεδαστικό, ενώ είναι πλέον συμβατό με το Call of Duty: Mobile από την Activision. Επιπλέον, μπορείτε να απολαύσετε την βελτιστοποιημένη Call of Duty: Mobile gaming εμπειρία μέσω της συσκευής, ως αποτέλεσμα της συνεργασίας της Sony με το Qualcomm Snapdragon Elite Gaming.

Η λειτουργία «Game Enhancer», ένα χαρακτηριστικό που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Xperia 1 για να ενισχύσει την εμπειρία παιχνιδιών σε κινητά, έχει βελτιωθεί με επιπλέον λειτουργικότητα στο Xperia 1 II. Τώρα υποστηρίζει το «Competition Set» που διατηρεί την εφαρμογή gaming στην οθόνη και μετατρέπει το Xperia σε συσκευή που εστιάζει πρωτίστως στο gaming, κατάλληλη ακόμη και για ανταγωνιστικά E-Sports. Επιπλέον, διαθέτει βελτιωμένο χρόνο απόκρισης αφής στην οθόνη σε σύγκριση με το Xperia 1, προσφέροντας την απόλυτη gaming εμπειρία στο κινητό.

Κατασκευασμένο για να προσφέρει ταχύτητα, το Xperia 1 II υποστηρίζει 5G και δημιουργήθηκε με κύριο γνώμονα την επαγγελματική ροή εργασίας. Επωφελούμενο από την υποστήριξη δικτύου Sub-6 GHz, το Xperia 1 II προσφέρει πρόσβαση σε περιεχόμενο ασύγκριτης, υψηλής ποιότητας. Η πλατφόρμα Qualcomm Snapdragon 865 5G για κινητά και το σύστημα Snapdragon Modem-RF X55 5G σάς δίνουν τη δυνατότητα να παίζετε, να καταγράφετε, να κάνετε παράλληλες εργασίες και να συνδέεστε όπως ποτέ στο παρελθόν, με εκπληκτικές ταχύτητες multi-gigabit 5G, αλλά και βελτιωμένη απόδοση με 25% ταχύτερη μονάδα CPU και GPU από το προηγούμενο μοντέλο.

Τέλος, το Xperia 1 II διαθέτει IP65/68 πιστοποίηση ανθεκτικότητας στο νερό και Corning Gorilla Glass 6 και στις δύο πλευρές, καθιστώντας το τόσο αδιάβλητο, όσο και όμορφα σχεδιασμένο. Θα είναι διαθέσιμο στην Ευρώπη από τα τέλη της άνοιξης του 2020 σε μαύρο και μωβ χρώμα, με Android TM 10.