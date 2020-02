Τα προϊόντα της Dark Horse, επίσημα στην Ελλάδα

Από την Enarxis Dynamic Media.

Η Enarxis Dynamic Media Ltd. θα διανέμει τα προϊόντα της Dark Horse, του πασίγνωστου Αμερικανικού κολοσσού της βιομηχανίας των comic και των merchandise με θέμα την pop κουλτούρα. "Είναι σπουδαίο που αναλαμβάνουμε τη διανομή των προϊόντων της Dark Horse”, δήλωσε ο Νίκος Γεωργακόπουλος, εμπορικός διευθυντής της Enarxis. “Η Dark Horse, η οποία ενδιαφέρεται πάνω απ’ όλα για τη βιομηχανία και τις εταιρικές σχέσεις που συνάπτει με τους συνεργάτες της, ταιριάζει απόλυτα με τις δικές μας αρχές ως εταιρία και ανυπομονούμε για την απρόσκοπτη συνεργασία μας”/

Η Enarxis Dynamic Media Ltd. ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1999 στην Αθήνα και σύντομα κατάφερε να αναγνωριστεί ως ένας αξιόπιστος και έγκυρος διεθνής συνεργάτης που εκπληρώνει τις υποσχέσεις του, υποστηρίζει τους συνεργάτες του και χτίζει αμοιβαία επικερδείς, μακροχρόνιες εμπορικές σχέσεις. Αυτήν την στιγμή εξυπηρετεί πάνω από 1200 λογαριασμούς που περιλαμβάνουν e-tailers, παραδοσιακούς retailers, αλυσίδες καταστημάτων, καταστήματα ηλεκτρικών ειδών, video clubs και Hypermarkets στην Ελλάδα αλλά και στις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες, με επίκεντρο τις αγορές των Βαλκανίων και της Κύπρου, καταφέρνοντας να καταγράψει εξαιρετικό ρυθμό ανάπτυξης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τίτλους που διανέμει η Enarxis Dynamic Media, παρακαλούμε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.enarxis.eu.

Η Dark Horse Comics ιδρύθηκε το 1986 από τον Mike Richardson ως παράρτημα της αλυσίδας καταστημάτων comics στο Όρεγκον, Things From Another World. Ο Richardson οραματίστηκε την ιδέα της δημιουργίας ενός χώρου ιδανικών συνθηκών και ατμόσφαιρας για τους δημιουργικούς καλλιτέχνες και τριάντα χρόνια αργότερα η εταιρεία του έχει γίνει η τρίτη μεγαλύτερη εκδοτική εταιρεία comics στις Ηνωμένες Πολιτείες. Με το πέρασμα του χρόνου, η Dark Horse συνέχισε να αναζητά νέες εμπορικές ευκαιρίες και το 1998 ιδρύθηκε η Dark Horse Deluxe με μια σειρά προϊόντων merchandise που περιλαμβάνει συναρμολογούμενα μοντέλα, παιχνίδια, ρουχισμό και συλλεκτικά αντικείμενα. Αν και αρχικά ήταν σχεδιασμένο να αντλεί τη θεματολογία της από τα comics της Dark Horse, σύντομα το τμήμα ξεπέρασε το αρχικό του όραμα. Στις επιτυχίες του συγκαταλέγονται συλλεκτικά αντικείμενα της σειράς Tragic Toys for Girls and Boys του Tim Burton, της σειράς Serenity του Josh Whedon και, πιο πρόσφατα, της σειράς προϊόντων από το δημοφιλές video game franchise The Witcher.