Στο MWC 2020 το πρώτο 5G Flagship της Realme, το Realme X50 Pro 5G

Έρχεται η επίσημη ανακοίνωση

Η Realme ανακοίνωσε επίσημα πως θα πραγματοποιήσει το λανσάρισμα της νέας 5G συσκευής, σε μια παρουσίαση με θέμα " Speed of the Future" στην MWC 2020 στη Βαρκελώνη, στις 24 Φεβρουαρίου (UTC + 01: 00). Η παρουσίαση θα σηματοδοτήσει την πρώτη φορά που η Realme θα συμμετάσχει στην MWC, τη μεγαλύτερη έκθεση στην παγκόσμια βιομηχανία επικοινωνιών. Ως παγκόσμιος πρωτοπόρος της τεχνολογίας 5G, η Realme ακολουθεί το μότο τής "Dare to Leap", και παρουσιάζει την πρώτη της ναυαρχίδα 5G, το Realme X50 Pro 5G, εξοπλισμένη τον Qualcomm Snapdragon 865 5G, έτοιμη να καταπλήξει και τον πιο απαιτητικό χρήστη.

Στην τέταρτη συνάντηση τεχνολογίας Qualcomm Snapdragon που πραγματοποιήθηκε στα τέλη του περασμένου έτους, η Qualcomm ανακοίνωσε ότι η Realme θα είναι μια από της πρώτες εταιρείες κινητής τηλεφωνίας που θα χρησιμοποιήσουν τους Snapdragon 765G και Snapdragon 865 5G. Στις 7 Ιανουαρίου 2020, ανακοινώθηκε επίσημα στην Κίνα το πρώτο smartphone της σειράς 5G, το οποίο είναι εξοπλισμένο με τον Snapdragon 765G - το "5G Gameloft Youth", X50 5G. Όλη η γκάμα των προϊόντων της έχει λάβει εξαιρετικές κριτικές από τους καταναλωτές. Για πρώτη φορά στην MWC, η Realme φέρνει ένα ξεχωριστό προϊόν - το Realme X50 Pro 5G, το πρώτο 5G flagship smartphone της με επεξεργαστή Snapdragon 865 5G.