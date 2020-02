Τι παρουσίασε η HP στο CES 2020

Πολλά και καινοτόμα προϊόντα

Η HP παρουσίασε τους νέους υπολογιστές, τις οθόνες και τα αξεσουάρ της στο φετινό Consumer Electronics Show (CES). Οι τελευταίες καινοτομίες καταναλωτικών και επαγγελματικών προϊόντων της εταιρείας προσφέρουν στους χρήστες την ελευθερία να εργάζονται με ασφάλεια, να απολαμβάνουν περιεχόμενο από οπουδήποτε, να συνδέουν συσκευές απλά και εύκολα αλλά και να εκφράζουν τις προσωπικές τους αξίες, προσφέροντάς τους προϊόντα που κατασκευάστηκαν από ανακυκλωμένο πλαστικό που συλλέχθηκε από τον ωκεανό.

Μπαίνοντας σε μια νέα δεκαετία, οι άνθρωποι θα εξελίσσουν συνεχώς τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν τη τεχνολογία και επιθυμούν λύσεις που προσφέρουν μεγαλύτερη ελευθερία στον τρόπο με τον οποίο εργάζονται, ζουν και παίζουν. Το 34% των εργαζομένων στην Αμερική θα ήταν πρόθυμο να περικοπεί ο μισθός του έως 5% ώστε να εργάζεται εκτός γραφείου περισσότερο. Η γενιά Ζ ασχολείται με το online περιεχόμενο περισσότερο από 10 ώρες τη μέρα. Και κατά μέσο όρο η γενιά Ζ και οι Millennials χρησιμοποιούν 5 οθόνες την ημέρα , γεγονός που προκαλεί προκλήσεις κατά τη σύνδεση συσκευών στο οικοσύστημα των αξεσουάρ τους.



HP Spectre x360 15

· Απόδοση: Κομψά επανασχεδιασμένο για ενισχυμένη θερμική απόδοση, το HP Spectre x360 15 είναι το πιο ισχυρό Spectre της HP μέχρι στιγμής, το οποίο υποστηρίζει τη 10η γενιά επεξεργαστών i7 της Intel® Core™ με NVIDIA® GeForce graphics και έως 17 ώρες διάρκεια μπαταρίας.

· Εμπειρία περιεχομένου: Με αναλογία οθόνης-πλαισίου 90%, οθόνη 4K OLED 15,6 ιντσών με DCI-P3 και μεγαλύτερο εύρος χρωμάτων κατά 30% , μπορείτε να απολαμβάνετε πραγματικές εικόνες και ζωντανά χρώματα όπως ποτέ πριν.

· Φορητότητα: Βιώστε σχεδόν τρεις φορές αυξημένη ταχύτητα μεταφοράς αρχείων με το Intel® Wi-Fi 6 (gig +) σε σχέση με το Wi-Fi 5 και προσαρμόστε τις προτεραιότητες δικτύου και τις ρυθμίσεις μέσω του Network Booster στο HP Command Center.

· Ασφάλεια: Με έξι στους δέκα καταναλωτές να καλύπτουν την κάμερα του φορητού υπολογιστή τους για να αισθάνονται πιο ασφαλείς , η συσκευή διαθέτει τη μικρότερη κάμερα IR της HP στα 2,2 mm. Ο διακόπτης HP Webcam Kill Switch, το ειδικό κουμπί για τη σίγαση του μικροφώνου, ο αισθητήρας ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων που βρίσκεται στο πλάι του πληκτρολογίου, το Express VPN και το LastPass αποτελούν ενισχυμένα στοιχεία ασφαλείας έτσι ώστε να δημιουργείτε και καταναλώνετε περιεχόμενο όποτε και όπου θέλετε με ασφάλεια.

HP ENVY 32 All-in-One (AiO)

· Δημιουργία: Δείτε τις δημιουργίες σας να παίρνουν ζωή με το νέο ENVY 32 AiO, με έως και 65W 9th Gen Intel® Core™ i7 επεξεργαστές , γραφικά NVIDIA® GeForce® RTX 2080, μέχρι 32 GB DDR4 μνήμη και έως 1 TB SSD ή διπλές επιλογές αποθήκευσης για την εύκολη λειτουργία κατά τη διάρκεια επεξεργασίας φωτογραφιών και βίντεο. Το ENVY 32 AiO είναι το πρώτο all-in-one που συμμετέχει στο πρόγραμμα RTX Studio της NVIDIA. Φτιαγμένο για τους σημερινούς δημιουργούς περιεχομένου, το RTX Studio είναι ικανό να τροφοδοτήσει με περισσότερες από 40 από τις κορυφαίες εφαρμογές παραγωγής περιεχομένου και σχεδίου στον κόσμο, με RTX accelerated ray tracing και AI-assist για να επιταχύνει την επεξεργασία βίντεο υψηλής ανάλυσης σε πραγματικό χρόνο.

· Εμπειρία ήχου: Βυθιστείτε σε surround ήχο με το πρώτο AiO του κόσμου με την πιο δυνατή ένταση και το πρώτο AiO στον κόσμο με Advanced Audio Stream - δεν απαιτούνται επιπλέον ηχεία. Απολαύστε εξαιρετικό ήχο, κατευθείαν από την πηγή, ενώ επεξεργάζεστε και αναπαράγετε περιεχόμενο ήχου, με ενσωματωμένα ηχεία εμπρός και subwoofer της Bang & Olufsen. Με αυτήν την απόλυτη εμπειρία ήχου, μεταδώστε εύκολα τις λίστες αναπαραγωγής από το τηλέφωνό σας στα ηχεία του υπολογιστή σας, ακόμα και όταν ο υπολογιστής είναι απενεργοποιημένος.

· Σχεδίαση: Από την όμορφη οθόνη γυαλιού με τη βελτιστοποιημένη αναλογία οθόνης-πλαισίου, που στηρίζεται σε μια σταθερή βάση από αλουμίνιο με όψη φινιρισμένου ξύλου , το ENVY 32 AiO διαθέτει προσεγμένες λεπτομέρειες σχεδιασμού που ενσωματώνονται σε μια premium εμφάνιση. Με εύκολη πρόσβαση στις θύρες, ενσωματωμένη ασύρματη φόρτιση και πληκτρολόγιο πολλαπλών συσκευών για εναλλαγή από τη μια συσκευή στην άλλη με το πάτημα ενός κουμπιού, όλα όσα χρειάζεστε είναι στα χέρια σας.

Νέες οθόνες και βιώσιμα εξαρτήματα

· Οι προηγμένες Docking Monitors HP E24d G4 και HP E27d G4 είναι μια νέα κατηγορία έξυπνων οθονών που κάνουν πιο αποδοτικούς τους χώρους εργασίας με μία μόνο θήρα USB-C για video και δεδομένα, με ισχύ έως 100W. Mε ένα μόνο κουμπί, τροφοδοτήστε την οθόνη και τον φορητό υπολογιστή ακόμη και όταν είναι κλειστός και κάντε login με το Windows Hello στην ενσωματωμένη κάμερα απορρήτου. Δώστε τη δυνατότητα στο IT να διαχειρίζεται τις συσκευές HP εξ αποστάσεως, από οπουδήποτε στο δίκτυο, και να βρίσκεται εκεί που πραγματικά χρειάζεται.

· H νέα θήκη HP Renew Sleeve είναι σχεδιασμένη για εσάς που έχετε περιβαλλοντικές ανησυχίες, καθώς είναι κατασκευασμένη από ανακυκλωμένο πλαστικό.

· Η σειρά HP Renew περιλαμβάνει τσάντες μεταφοράς backpack, topload, tote και slim brief κατασκευασμένες από 100% ανακυκλωμένο PET ή πλαστικά μπουκάλια. Αυτές οι φιλικές προς το περιβάλλον τσάντες διατίθενται σε αποχρώσεις γκρι ή navy για φορητούς υπολογιστές με διαγώνιο 14 ή 15,6 ιντσών.

· To HP Specter Folio backpack και το topload διαθέτουν αδιάβροχη, κερωμένη εξωτερική επιφάνεια, για να διατηρούν τις συσκευές ασφαλείς και στεγνές, και μια θήκη RFID που προστατεύει τις πιστωτικές κάρτες και τα διαβατήρια από ηλεκτρονικές συσκευές ανάγνωσης δεδομένων. Κάθε τσάντα είναι σχεδιασμένη για φορητούς υπολογιστές με διαγώνιο 15,6 ιντσών.