Το Android 10 «τρέχει» στα Nokia smartphones

Το Nokia 8.1 γίνεται το πρώτο smartphone που λαμβάνει την τελευταία αναβάθμιση του Android OS

H HMD Global ανακοίνωσε ότι το Android 10 «τρέχει» πλέον στο Nokia 8.1. Ως το πρώτο smartphone της Nokia που λαμβάνει την τελευταία ενημερωμένη έκδοση του λειτουργικού συστήματος - και ως το πρώτο τηλέφωνο που λειτουργεί με το Qualcomm Snapdragon 710 Mobile Platform που θα λάβει ενημέρωση του λειτουργικού συστήματος - το Nokia 8.1 θα επωφεληθεί από τις τελευταίες AI-led καινοτομίες, επιτρέποντας ακόμα περισσότερες επιλογές προσβασιμότητας, επιλογές αποτελεσματικότερου ελέγχου και περισσότερο έλεγχο των προσωπικών δεδομένων.

Έχοντας πρωτοστατήσει στην αναβάθμιση σε Android Oreo και στη συνέχεια σε Android Pie, τα smartphones της Nokia βρίσκονται ξανά στην πρώτη γραμμή της τελευταίας ανάπτυξης του λειτουργικού συστήματος με το Android 10. Με μία μοναδική συνέπεια μηνιαίων ενημερώσεων ασφαλείας και αναβαθμίσεων του λειτουργικού συστήματος σε όλο το χαρτοφυλάκιο των smartphone της Nokia, οι χρήστες κινητών τηλεφώνων Nokia λαμβάνουν πάντα μια φρέσκια «out of the box» εμπειρία καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους. Σε μια πρόσφατη μελέτη, Software and Security Updates: The Missing Link for Smartphones, η έρευνα της Counterpoint Research διαπίστωσε ότι τα Nokia τηλέφωνα είχαν το μοναδικό χαρακτηριστικό να είναι το μόνο brand που παρέχει εγκαίρως και γρήγορα αναβαθμίσεις του λειτουργικού συστήματος και μηνιαίων ενημερώσεων ασφαλείας, ενώ παράλληλα με την κυκλοφορία του Android 10, τα Nokia τηλέφωνα έχουν κυρίαρχο ρόλο ξανά.

Οι fans του Nokia 8.1 θα γνωρίσουν ένα πλήθος νέων λειτουργιών με το Android 10, όπως: