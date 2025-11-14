Έντονες αντιδράσεις για το νέο προϊόν της Apple - «230 δολάρια για μια κάλτσα»

Η Apple παρουσίασε αυτή την εβδομάδα ένα νέο προϊόν που, παρότι δεν μπορεί να θεωρηθεί τεχνολογικό επίτευγμα, πωλείται σε τιμή.. πλήρως εναρμονισμένη με τα επίπεδα στα οποία μας έχει συνηθίσει η εταιρεία.

Ο λόγος για το iPhone Pocket.

Μια πλεκτή θήκη, που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τον σχεδιαστή μόδας Issey Miyake, “από την ιδέα της δημιουργίας μιας επιπλέον τσέπης”, όπως ανέφερε η Apple (AAPL) σε ανακοίνωσή της.

Σχεδιασμένο ώστε να ταιριάζει σε οποιοδήποτε iPhone, το Pocket θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή και θα είναι διαθέσιμο σε διάφορα χρώματα.

«Η Apple και η ISSEY MIYAKE μοιράζονται μια σχεδιαστική προσέγγιση που γιορτάζει τη δεξιοτεχνία, την απλότητα και τη χαρά», δήλωσε στην ανακοίνωση η Molly Anderson, αντιπρόεδρος βιομηχανικού σχεδιασμού της Apple.

«Αυτή η έξυπνη επιπλέον τσέπη ενσαρκώνει αυτές τις ιδέες και αποτελεί ένα “φυσικό συμπλήρωμα” για τα προϊόντα μας», πρόσθεσε. «Η αναγνωρίσιμη σιλουέτα του Pocket προσφέρει έναν όμορφο νέο τρόπο να μεταφέρετε το iPhone σας, τα AirPods σας και τα αγαπημένα σας καθημερινά αντικείμενα.»

The iPhone pocket everybody. $230 for a cut up sock. Apple people will pay anything for anything as long as it’s Apple. pic.twitter.com/wRtQKBzoqt — Bently (@bentlyhasfallen) November 12, 2025

Ωστόσο, η τιμή του ξεσήκωσε αντιδράσεις. Σημειώνεται ότι η μικρή έκδοση του Pocket κοστολογείται στα 149,95 δολάρια και η μεγάλη στα 229,95 δολάρια.

«230 δολάρια για μια κομμένη κάλτσα. Οι άνθρωποι της Apple θα πληρώσουν για οτιδήποτε, αρκεί να είναι Apple», έγραψε ένας χρήστης στο X.

Άλλοι παρομοίασαν το Pocket με το νεον-πράσινο mankini που φορούσε ο κωμικός χαρακτήρας του Sacha Baron Cohen, Borat, δημοσιεύοντας μια εικόνα του λαχανί Pocket δίπλα σε μια φωτογραφία του Borat με το αποκαλυπτικό μαγιό του.

The new Apple iPhone Pocket! 😂🤦‍♂️ pic.twitter.com/bZM59K0MAd — Erik Richter (@ErikJRichter) November 11, 2025

Ο αναλυτής τεχνολογίας MG Siegler το αποκάλεσε «μια εξωφρενικά ακριβή κάλτσα» στο ενημερωτικό του δελτίο Spyglass την Τετάρτη, προτού εξετάσει τη λογική πίσω από το προϊόν.

Ο Siegler ανέφερε ότι ο Miyake ήταν ένας από τους αγαπημένους σχεδιαστές μόδας του Steve Jobs.

«Νομίζω ότι η πιο σημαντική/ενδιαφέρουσα πτυχή αυτού του προϊόντος είναι στην πραγματικότητα η συνεχής τάση μετατροπής του iPhone σε wearable», έγραψε.

«Αυτό που ξεκίνησε με περιβραχιόνια για δρομείς παλιά έχει πλέον εξελιχθεί σε ένα καθημερινό τσαντάκι για πολλούς ανθρώπους, όπως φαίνεται», πρόσθεσε, τονίζοντας πως “είναι ένα ακόμη αξεσουάρ και ένας τρόπος να προσθέσεις λίγο χρώμα στην εμφάνισή σου”.

Πηγή: news247.gr