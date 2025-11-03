Αυτά είναι τα 15 νέα προϊόντα που θα δούμε από την Apple το 2026

Ο Mark Gurman του Bloomberg, ο γνωστός δημοσιογράφος και insider όσον αφορά τα σχέδια της Apple, επιστρέφει σήμερα με νέες δηλώσεις. Μέσα από το Power On newsletter του, ο Gurman αποκάλυψε ότι μέσα στο 2026, η Apple θα κυκλοφορήσει τουλάχιστον 15 νέα προϊόντα.

Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, η Apple θα φέρει στις αρχές της χρονιάς, λογικά πριν την άνοιξη, το iPhone 17e, το πιο οικονομικό μοντέλο της iPhone 17 σειράς.

Παράλληλα, αναμένεται να δούμε το 12ης γενιάς iPad με το A18 τσιπ, ένα iPad Air με τον M4, τα νέα MacBook Air και MacBook Pro με τους M5 επεξεργαστές, καθώς και μια ολοκαίνουργια (ή περισσότερες) οθόνη.

Από τον Μάρτιο έως τον Απρίλιο θα καταφθάσει η ολοκαίνουργια Siri μέσω του Apple Intelligence, η οποία θα αλλάζει την εμπειρία προσφέροντας περισσότερες επιλογές στους κατόχους iPhone, iPad κλπ. Το φθινόπωρο του 2026 θα δούμε την iPhone 18 σειρά, το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone της εταιρίας και φυσικά τα νέα Apple Watch Series 12.

Άλλα προϊόντα που αναμένεται να δούμε το 2026 από την Apple:

Smart home security cameras

M5 Mac mini

Νέο Mac Studio

iPad mini με OLED display (το OLED iPad Pro αναμένεται το 2027)

M6 Pro MacBook Pro με OLED touch screen

M6 Max MacBook Pro με OLED touch screen

Τα AI smart glasses

Σε άλλα νέα, ο Mark Gurman λέει ότι σήμερα θα κυκλοφορήσει το iOS 26.1 για όλους, ενώ την Τετάρτη θα καταφθάσει η beta έκδοση του iOS 26.2.

Πηγή: unboxholics.com

