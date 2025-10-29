Η Apple ετοιμάζει το πιο 'sci-fi' iPhone όλων των εποχών

Η Apple φαίνεται πως ετοιμάζει ένα πραγματικά τολμηρό redesign για την 20ή επέτειο του iPhone το 2027 και συγκεκριμένα, ένα μοντέλο που ίσως καταργήσει εντελώς τα μηχανικά κουμπιά.

Σύμφωνα με τον leaker, Instant Digital, η εταιρεία έχει ολοκληρώσει τις εσωτερικές δοκιμές ενός νέου solid-state συστήματος κουμπιών, το οποίο δεν βασίζεται σε φυσική κίνηση αλλά σε απτική απόκριση. Δηλαδή, όταν πατάς το κουμπί, θα “νιώθεις” το πάτημα, χωρίς τίποτα να κινείται πραγματικά.

Η Apple είχε δουλέψει πάνω σε αυτό πριν μερικά χρόνια στο λεγόμενο Project Bongo, όμως το σχέδιο πάγωσε λίγο πριν το ντεμπούτο του. Τώρα, το “ξαναζωντανεύει” όχι μόνο στο iPhone, αλλά και στα μελλοντικά iPad και Apple Watch.

Αυτά τα νέα κουμπιά, σύμφωνα με τις διαρροές, θα αντικαταστήσουν τα Side, Volume, Action και Camera Control buttons, προσφέροντας ρεαλιστική αίσθηση μέσω δόνησης. Παράλληλα, η Apple φέρεται να εξετάζει AI-ενισχυμένο ήχο, ώστε κάθε “πάτημα” να ακούγεται φυσικό.

Αν όλα αυτά επιβεβαιωθούν, το iPhone του 2027 ίσως αποτελέσει το πιο φουτουριστικό βήμα της Apple εδώ και μια δεκαετία.

Πηγή: unboxholics.com