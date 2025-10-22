Νέο «πρόβλημα» εντόπισαν οι χρήστες του νέου iPhone 17 Pro: Αλλάζει... χρώμα

Με ένα νέο πρόβλημα έρχεται αντιμέτωπη η Apple, καθώς πολλοί χρήστες διαμαρτύρονται πως η πορτοκαλί έκδοση του νέου iPhone, αλλάζει χρώμα και μετατρέπεται σε ροζ.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok, ένας χρήστης παρουσίαζε ένα iPhone 17 Pro, το οποίο κυκλοφόρησε πριν από έναν μήνα περίπου, δείχνοντας τη χρωματική αλλοίωση. «Ω Θεέ μου, τι είναι αυτό; Το κινητό ήταν αρχικά πορτοκαλί και τώρα έγινε ροζ!» έγραψε.

Ένας άλλο χρήστης από την Ινδονησία που μοιράστηκε επίσης ένα βίντεο, έχει γίνει viral με πάνω από 4 εκατομμύρια προβολές. Όπως μπορεί να δει κανείς ροζ κηλίδες εμφανίζονται γύρω από την προεξοχή της κάμερας και κατά μήκος των άκρων. «Το τηλέφωνο έχει ήδη οξειδωθεί, παρόλο που η σειρά iPhone 17 Pro δεν κυκλοφορεί ούτε ένα μήνα» όπως λέει.

«Εγώ πορτοκαλί iPhone ήθελα, όχι ροζ»

Κι ένας ακόμη χρήστης, αυτή τη φορά στο Reddit, μοιράστηκε φωτογραφίες του iPhone 17 Pro Max του, το οποίο παρουσίασε παρόμοιο αποχρωματισμό. Πολλοί έσπευσαν να τον κατηγορήσουν για photoshop με τον ίδιο να απαντά: «Αρχικά ανάρτησα ότι το πορτοκαλί iPhone 17 Pro Max μου έγινε ροζ-χρυσό και είδα σχόλια που έλεγαν ότι είναι ψεύτικο, ότι χρησιμοποίησα Photoshop κ.λπ.

Έτσι, για ενημέρωση, το τηλέφωνο έχει πλέον αποκτήσει ένα πιο σταθερό ροζ-χρυσό χρώμα, και ειλικρινά δεν μπορώ να φανταστώ πιο θλιβερή ύπαρξη από κάποιον που κάνει Photoshop σε φωτογραφίες iPhone. Σκέφτομαι να πάω σε ένα Apple Store για να δω αν μπορώ να το αλλάξω. Εγώ πορτοκαλί ήθελα, όχι ροζ iPhone».

I don’t think Apple saw orange iPhone 17 Pro/ Pro Max models turning pink coming pic.twitter.com/HnQ97U5jFd — Arav (@aravarora_) October 16, 2025

Πού εντοπίζεται το πρόβλημα

Όπως μπορεί να δει κανείς πάντως στα βίντεο και τις φωτογραφίες, ο αποχρωματισμός εντοπίζεται κυρίως στα άκρα του τηλεφώνου και γύρω από την προεξοχή της κάμερας, τα οποία είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο, ενώ το Ceramic Shield – το γυάλινο-κεραμικό υλικό με το ανάγλυφο λογότυπο της Apple – παραμένει κυρίως πορτοκαλί.

Δεν είναι ακόμη σαφές τι προκαλεί αυτή την αποχρωμάτιση τόσο σύντομα, ωστόσο δεν είναι αυτό το μόνο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Apple με τα νέα iPhone, καθώς μόλις λίγες ημέρες μετά την κυκλοφορία τους, πολλοί χρήστες διαμαρτυρήθηκαν πως η εξωτερική πρόσοψη γρατσουνίζεται πολύ εύκολα.

Πηγή: iefimerida.gr