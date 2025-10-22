Το έκαναν κι αυτό οι Ιάπωνες: Το πρώτο αυτόματο μπάνιο για ανθρώπους (vid)

Η ιαπωνική τεχνολογία ισχυρίζεται πως έχει κατασκευάσει πλυντήριο για το ανθρώπινο σώμα, ένα «αυτόματο μπάνιο» που φιλοδοξεί να φέρει επανάσταση στις ζωές των ανθρώπων.

Κάποτε οι άνθρωποι έπλεναν τα ρούχα τους στο χέρι, τα πιάτα και τα ποτήρια επίσης. Αυτό άλλαξε τις τελευταίες δεκαετίες με τα πλυντήρια. Επόμενη καθαριότητα που αυτοματοποιείται, λένε οι Ιάπωνες, θα είναι αυτή του ίδιου μας του εαυτού.

Η ελληνική απόδοση «πλυντήριο ανθρώπων» μάλλον παραπέμπει σε πολύ άσχημες πρακτικές, οπότε ας προτιμήσουμε το «αυτόματο μπάνιο». Οι εφευρέτες ισχυρίζονται πως λούζει αυτόματα τους χρήστες του χωρίς να χρειάζεται να κουνήσουν ούτε το δάχτυλό τους. Η συσκευή θυμίζει πιλοτήριο τζετ και διαθέτει ένα διαφανές κάλυμμα που ανοίγει προς τα πίσω.

Μόλις το άτομο καθίσει, η «μπανιέρα» γεμίζει με ζεστό σαπουνόνερο που φτάνει μέχρι το κεφάλι. Οι κατασκευαστές ισχυρίζονται ότι το τρίψιμο δεν είναι απαραίτητο, καθώς οι «μικροσκοπικές φυσαλίδες» αφαιρούν τη βρωμιά από το δέρμα. Μετά από ένα χαλαρό μούλιασμα, το νερό στραγγίζεται και πίδακες ψεκάζουν νερό στο σώμα για να ξεπλύνουν τα υπολείμματα σαπουνιού. Η όλη διαδικασία διαρκεί συνολικά 15 λεπτά.

🚨Japan Unveils 'Human Washing Machine' That Can Clean And Dry Your Body In 15 Minutes.



promising to revolutionise personal hygiene and relaxation. pic.twitter.com/EbNa1qaCv9 — Indian Infra Report (@Indianinfoguide) December 8, 2024

Αυτόματη ρύθμιση της θερμοκρασίας του νερού

Αισθητήρες ενσωματωμένοι στο κάθισμα μετρούν τον σφυγμό του χρήστη και άλλα βιολογικά δεδομένα τα οποία χρησιμοποιούν για να ρυθμίσουν τη θερμοκρασία του νερού στο ιδανικό επίπεδο.

Ταυτόχρονα, ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης καθορίζει εάν ο χρήστης είναι χαλαρός, αγχωμένος ή ταραγμένος. Καταπραϋντικές εικόνες εμφανίζονται σε μια ενσωματωμένη οθόνη ενώ παίζει χαλαρωτική μουσική. Σύμφωνα με τους προγραμματιστές, δεν πρόκειται μόνο για «καθαριότητα του σώματος, αλλά και του μυαλού».

«Αυτόματο μπάνιο»: Από εμπορικές εκθέσεις σε ξενοδοχεία

Το λεγόμενο «Άνθρωπο-Πλυντήριο του Μέλλοντος» παρουσιάστηκε από την εταιρεία «Science» σε εμπορική έκθεση στην Ιαπωνία. Οι επισκέπτες είχαν επίσης τη δυνατότητα να δοκιμάσουν τη συσκευή. Έξι μονάδες έχουν ήδη παραγγελθεί για ξενοδοχεία και σπα. Αν η παραγωγή προχωρήσει σύμφωνα με τα σχέδια, παρόμοιες συσκευές θα μπουν σε πολλά ξενοδοχεία σε όλη την χώρα «του ανατέλλοντος ηλίου».

Αυτό που παραμένει αδιευκρίνιστο, είναι το κόστος του αυτόματου μπάνιου. Σε μια πρώτη εκτίμηση, η εταιρεία εκτιμά πως το κόστος θα είναι ανάλογο με την τιμή ενός εισαγόμενου πολυτελούς αυτοκινήτου.

Πηγή: iefimerida.gr