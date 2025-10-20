Ξεπουλάνε τα iPhone 17 - Μεγαλύτερη ζήτηση από τα iPhone 16

Έχει περάσει περίπου ένας μήνας από την κυκλοφορία των iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro και iPhone 17 Pro Max και όπως όλα δείχνουν, η ζήτηση των νέων τηλεφώνων είναι πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με τα περσινά μοντέλα της Apple.

Πριν από μερικές ημέρες έγινε γνωστό ότι η Apple πρόκειται να μειώσει την παραγωγή του iPhone Air λόγω χαμηλής ζήτησης, ωστόσο, όπως μαθαίνουμε τώρα από την εταιρία, Counterpoint, τα iPhone 17 τα πηγαίνουν εξαιρετικά. Σύμφωνα με την αναφορά, τα iPhone 17, iPhone 17 Pro και iPhone 17 Pro Max πουλάνε περισσότερο σχέση με τα iPhone 16.

Τις πρώτες 10 μέρες τους στην αγορά είχαν μια καλύτερη πορεία από τα iPhone 16 κατά 14% (Κίνα και Αμερική. Μέσα από την εικόνα που μοιράστηκε η Counterpoint θα δείτε ότι τα iPhone 17 Pro και Pro Max πουλάνε κατά 12% περισσότερο σε σχέση με τα iPhone 16 Pro και Pro Max, ενώ το iPhone 17 είχε 31% περισσότερες πωλήσεις σε σχέση με το iPhone 16. Παράλληλα, παρά τη χαμηλή ζήτησή του, το iPhone Air πούλησε καλύτερα σε σχέση με το iPhone 16 Plus.

Η Counterpoint αναφέρει ότι όσοι είχαν αγοράσει iPhone κατά τη διάρκεια της πανδημίας, κάνουν πλέον τη μετάβαση στα iPhone 17.

Πηγή: unboxholics.com