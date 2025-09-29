iPhone 17: Χρήστες αναφέρουν σοβαρά προβλήματα με τις κλήσεις - Γέμισαν καταγγελίες τα social

Το iPhone 17 έκανε πρεμιέρα ως μία από τις πιο αναμενόμενες συσκευές της χρονιάς, όμως αρκετοί χρήστες αναφέρουν δυσκολίες στις κλήσεις.

Οι καταγγελίες που δημοσιεύονται σε φόρουμ και κοινωνικά δίκτυα κάνουν λόγο για ξαφνικές αποσυνδέσεις, πτώση σήματος ακόμη και σε περιοχές με καλή κάλυψη, καθώς και ενεργοποίηση της λειτουργίας SOS.

Μερικοί χρήστες αναφέρουν ότι η μετάβαση από 5G σε LTE βελτιώνει προσωρινά την κατάσταση, ενώ υπάρχουν και αναφορές για μικροπροβλήματα με το Wi-Fi όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη. Αν και διαδικτυακές δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι τα ζητήματα μπορεί να επηρεάζουν έως και το 50% των ιδιοκτητών, τα στοιχεία αυτά δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα.

Η Apple, μέχρι στιγμής, δεν έχει ανακοινώσει την ακριβή αιτία. Οι εικασίες επικεντρώνονται σε πιθανό σφάλμα λογισμικού ή σε δυσλειτουργία του νέου μόντεμ. Η τεχνική υποστήριξη συστήνει επανεκκινήσεις για προσωρινή λύση, ενώ αναμένεται ενημέρωση που θα διορθώσει τα προβλήματα.

Πηγή: unboxholics.com