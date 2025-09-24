Τι συμβαίνει με τα iPhone 17; Τι είναι το #Scratchgate και γιατί πολλοί χρήστες εκφράζουν απογοήτευση (vid)

Τη δυσαρέσκειά τους εκφράζουν οι χρήστες του νέου iPhone 17, με πολλούς να λένε ότι γρατσουνίζονται και φθείρονται πολύ εύκολα.

Το πρόβλημα, που κάνει το γύρο του διαδικτύου με το hashtag #Scratchgate, φαίνεται ότι επηρεάζει μεγάλο αριθμό αγοραστών των νέων iPhone 17 Pro και Pro Max, τα οποία κοστίζουν 1.349 και 1.499 ευρώ αντίστοιχα.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ένας χρήστης από το Χονγκ Κονγκ μοιράστηκε φωτογραφίες του iPhone 17 Pro στη νέα απόχρωση «Cosmic Orange». Όπως μπορεί να δει κανείς, η εξωτερική επιφάνεια, κατασκευασμένη από αλουμίνιο, έχει μια λευκή γρατζουνιά.

Wow - just went into the Apple Store to look at the iPhone 17 Pro scratch issues I’m reading about online & it is definitely a real thing. Every blue Pro had these small scratches on the ceramic glass back as well as several of the Orange. Silver of course was less noticeable. I… pic.twitter.com/52beZ0zxRR — Dare W (@darewecan) September 20, 2025

«Μόλις πήρα το νέο iPhone 17 και ήδη έχει γρατζουνιστεί! Πολύ απογοητευτικό. Αν αυτό το αλουμίνιο χαράσσεται τόσο εύκολα, φοβάμαι ότι σύντομα θα αρχίσει να φαίνεται το μέταλλο από κάτω. Apple, δεν είναι αυτό που περίμενα από ένα premium προϊόν!» σημείωσε στο βίντεό του.

Apple quality standards are degrading 😳



iPhone 17 Pro surface scratch just after a day in store! pic.twitter.com/Zg9pWG3dyf — Faizan Jahangir (@joinfaizanj) September 20, 2025

Και δεν ήταν ο μόνος. Ο λογαριασμός @ViralBased στο Χ ανέφερε την ίδια μέρα ότι οι πρώτοι αγοραστές του iPhone 17 «αναφέρουν μαζικά γρατζουνιές». «Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα σοβαρό στις εκδόσεις Pro, όπου η Apple εγκατέλειψε το τιτάνιο υπέρ του αλουμινίου. Η φθορά εμφανίζεται άμεσα στη συσκευή και τα Apple Stores αρνούνται να αντικαταστήσουν τέτοια προϊόντα» πρόσθεσε.

Μάλιστα, για του λόγου το αληθές, μοιράστηκε και τέσσερις φωτογραφίες από iPhone 17 Pro με φθορές – ανάμεσά τους και ένα με ραγισμένη κεραμική επίστρωση στο πίσω μέρος. Η κεραμική επίστρωση υποτίθεται ότι προσφέρει επιπλέον προστασία στα iPhone και αποτελείται από νανοκρυστάλλους κεραμικού ενσωματωμένους σε γυαλί.

Ένας άλλος χρήστης του Χ, από το Οντάριο του Καναδά, με το όνομα @darewecan, είπε ότι είδε γρατζουνιές σε μοντέλα iPhone 17 Pro μέσα σε Apple Store. «Ουάου, μόλις πήγα σε ένα Apple Storre για να δω τα θέματα με τις γρατζουνιές στο iPhone 17 Pro που διαβάαζω online και είναι αληθινό. Κάθε μπλε Pro είχε αυτές τις μικρές γρατζουνιές στο κεραμικό γυαλί πίσω, όπως και αρκετά από τα πορτοκαλί. Στο ασημί βέβαια, ήταν λιγότερο εμφανές. Εγώ είμαι γενικά απρόσεκτος, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να πάρω τώρα το μπλε Pro – αυτές οι γρατζουνιές θα με τρέλαιναν».

Ένας ακόμη, στο Λονδίνο, έγραψε: «Τα ποιοτικά στάνταρ της Apple υποβαθμίζονται. Γρατζουνιά στην επιφάνεια του iPhone 17 Pro μόλις μετά από μία μέρα στο κατάστημα!». Ένας ακόμη είπε ότι ακύρωσε την παραγγελία του μόλις διάβασε για τις γρατζουνιές στα social.

Στο ετήσιο βίντεο με το τεστ αντοχής σε γρατζουνιές, ο YouTuber JerryRigEverything συμβούλεψε τους καταναλωτές να αγοράσουν προστατευτική θήκη για τα μοντέλα iPhone 17 Pro, χαρακτηρίζοντας στο «scratchgate» ως «πραγματικό» πρόβλημα.

Στο βίντεο δείχνει ότι η ορθογώνια μπάρα της κάμερας στο πίσω μέρος των Pro μπορεί εύκολα να χαραχτεί με κέρματα ή κλειδιά – αν και αποδεικνύεται ιδιαίτερα ανθεκτική στο λύγισμα.

Πηγή: iefimerida.gr