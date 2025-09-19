Κυκλοφορούν σήμερα τα iPhone 17, iPhone Air και iPhone 17 Pro/Pro Max στην Ελλάδα – Τιμές και εκδόσεις

Σήμερα είναι μια μεγάλη ημέρα για την Apple καθώς κυκλοφορεί παγκοσμίως μια σειρά από νέα προϊόντα. Την παράσταση «κλέβουν» φυσικά τα νέα iPhone, αφού η εταιρία φέρνει στην αγορά τέσσερα νέα μοντέλα, τα iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro και iPhone 17 Pro Max.

Οι νέες συσκευές έχουν αρχίσει ήδη και εμφανίζονται σε πασίγνωστες αλυσίδες λιανικής στην Ελλάδα με ορισμένα μοντέλα να είναι ήδη sold out και να αναμένονται σύντομα.

Εκτός από τα iPhone, όμως, η Apple φέρνει στην αγορά και τρία νέα Apple Watch, τα Apple Watch SE 3, Apple Watch Series 11 και το πιο ακριβό μοντέλο, το Apple Watch Ultra 3. Επιπροσθέτως, σήμερα κυκλοφορούν και τα πιο premium ακουστικά, τα Apple AirPods Pro 3.

Οι προπαραγγελίες άνοιξαν στην Ελλάδα την προηγούμενη εβδομάδα και τηρείται αυστηρά σειρά προτεραιότητας, αλλά αν κάνετε μια «περασιά» από διάφορα καταστήματα θα δείτε αρκετές συσκευές ήδη διαθέσιμες.

Οι επίσημες τιμές λιανικής των νέων iPhone στην Ελλάδα:



iPhone 17 (256GB) – 979 ευρώ

iPhone 17 (512GB) – 1.239 ευρώ

iPhone Air (256GB) – 1.239 ευρώ

iPhone Air (512GB) – 1.499 ευρώ

iPhone Air (1TB) – 1.759 ευρώ

iPhone 17 Pro (256GB) – 1.349 ευρώ

iPhone 17 Pro (512GB) – 1.599 ευρώ

iPhone 17 Pro (1TB) – 1.869 ευρώ

iPhone 17 Pro Max (256GB) – 1.499 ευρώ

iPhone 17 Pro Max (512GB) – 1.759 ευρώ

iPhone 17 Pro Max (1TB) – 2.019 ευρώ

iPhone 17 Pro Max (2TB) – 2.549 ευρώ

Οι επίσημες τιμές λιανικής των νέων Apple Watch στην Ελλάδα:

Apple Watch SE 3 42mm - 269 ευρώ

Apple Watch SE 3 44mm – από 299 ευρώ

Apple Watch Series 11 42mm – από 459 ευρώ

Apple Watch Series 11 46mm – από 489 ευρώ

Apple Watch Ultra 3 GPS + Cellular 49mm – 909 ευρώ

Η επίσημη τιμή λιανικής των νέων AirPods Pro 3 στην Ελλάδα:

Apple AirPods Pro 3 – 249 ευρώ

Πηγή: unboxholics.com