Η εφεύρεση κατά της απιστίας: Σουτιέν ξεκουμπώνει μόνο με το δαχτυλικό αποτύπωμα του συντρόφου (vid)

Τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης κάνουν το τελευταίο διάστημα φωτογραφίες και βίντεο που απεικονίζουν ένα σουτιέν το οποίο για να ξεκουμπωθεί απαιτείται το δακτυλικό αποτύπωμα του ή της συντρόφου.

Το λεγόμενο «σουτιέν αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων» δημιουργήθηκε σύμφωνα με το yahootech από έναν Ιάπωνα «εφευρέτη» που χρησιμοποιεί το ψευδώνυμο Zaraworks και είναι ευρέως γνωστός για τη δημιουργία παράξενων συσκευών. Ο ίδιος χαρακτήρισε το σουτιέν μια «φανταστική εφεύρεση» και επιβεβαίωσε ότι επρόκειτο για ένα μοναδικό πρωτότυπο και δεν σκοπεύει να το διαθέσει προς πώληση.

«Ένα σουτιέν που ξεκουμπώνει με δακτυλικό αποτύπωμα. Μόνο το αγόρι σου μπορεί να το λύσει!», γράφει στα ιαπωνικά η περιγραφή ενός βίντεο που ανέβασε στο YouTube ο εφευρέτης.

Στον ιστότοπο και το κανάλι του δημιουργού στο YouTube μπορεί κανείς να εντοπίσει και άλλες παρόμοιες εφευρέσεις, όπως μια «συσκευή που κόβει μόνο εσώρουχα», ένα «τσιγάρο θηλασμού» και ένα «πληκτρολόγιο για το στήθος».

