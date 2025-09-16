Το iPhone 17 «ψήνει» τους καταναλωτές - Τα πρώτα στοιχεία για τη ζήτηση σε σχέση με το 16

Σε νέα ανάρτησή του στο X, ο Kuo ανέφερε ότι η ζήτηση για προπαραγγελίες της σειράς iPhone 17 ξεπέρασε τα περσινά μοντέλα iPhone 16.
Η παραγωγή των iPhone 17, 17 Pro και 17 Pro Max για το τρίτο τρίμηνο του έτους είναι περίπου 25% υψηλότερη σε σύγκριση με τα περσινά μοντέλα, ενώ η προπαραγγελία είναι ισχυρότερη σε όλα τα επίπεδα.
Το iPhone 17 Pro Max παραμένει το πιο περιζήτητο μοντέλο, η παραγωγή του οποίου είναι περίπου 60% υψηλότερη από εκείνη του iPhone 16 Pro Max.
Ερωτηματικά για το iPhone Air
Το iPhone Air είναι το μοναδικό από τα τέσσερα νέα μοντέλα που είναι άμεσα διαθέσιμο με την κυκλοφορία του. Με μια πρώτη σκέψη θα μπορούσε να πει κάποιος ότι υπάρχει χαμηλότερη ζήτηση σε σχέση με το 16 plus, ωστόσο ο Kuo σημείωσε ότι η παραγωγή του iPhone Air αναμένεται να είναι περίπου τριπλάσια σε σχέση με εκείνη του iPhone 16 Plus.
Πρόσθεσε επίσης ότι δεν υπάρχει άμεσο ιστορικό σημείο σύγκρισης για τη θέση του στη σειρά προϊόντων, γεγονός που καθιστά δύσκολη την αξιολόγηση της απόδοσής του σε αυτό το πρώιμο στάδιο. Ο Kuo εικάζει ότι, παρόλο που το iPhone Air «δεν φαίνεται εντυπωσιακό στα χαρτιά», η εμπειρία από κοντά στα καταστήματα θα μπορούσε να πείσει αρκετούς πελάτες να το αγοράσουν.
Πηγή: economistas.gr