«Πόλεμος» Philips - LG - Samsung για την καλύτερη τηλεόραση (vid)

«Θα σας δώσω πρώτα λίγες πληροφορίες για να γνωρίζετε», είπε ο Danny Tack από την Philips και μετά πέρασε στην παρουσίαση της 65OLED950.

Όπως ήδη είπα, το μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας μου παρουσιάστηκε τον Ιανουάριο, αλλά είναι καλό να ανανεώσουμε όσα έχουμε ως νέα στοιχεία. Στη συνέχεια θα σας δείξω πώς αποδίδει η OLED950 μας, το κορυφαίο μας μοντέλο 2025, με αυτά τα νέα χαρακτηριστικά, αλλά και πώς συγκρίνεται με τον ανταγωνισμό, πόσο καλά φαίνεται η εικόνα μας και πώς το πετυχαίνουμε.

Ας ξεκινήσουμε με το meta panel, το οποίο πιστεύω ότι το έχετε δει ήδη πολλές φορές. Δεν είναι κάτι καινούργιο, αλλά αξίζει να τονίσουμε τη νέα δομή tandem, με ανεξάρτητο πράσινο και κόκκινο, αντί για το παλιό λευκό φόντο, και το νέο βαθύ μπλε, που προσφέρει περισσότερο φως, περισσότερα χρώματα και λιγότερη κατανάλωση ενέργειας.

Το MetaPanel 3.0 σε σύγκριση με το 2.0 μπορεί πλέον να φτάσει τα 350 nits σε πλήρες λευκό και τα 3700 nits σε μέγιστη φωτεινότητα σε παράθυρο 3%. Χρωματικά, καλύπτει το 99,5% του DCI-P3 ή το 83% στο BT2020. Περισσότερο φως, περισσότερα χρώματα με λιγότερη ενέργεια, περίπου 20% λιγότερη.

Για παράδειγμα, σε ένα κοινό μέγεθος παραθύρου 100%, έχουμε 350 nits σε πλήρες λευκό. Σε μικρότερα παράθυρα 1%, 2%, 5% και 10%, φτάνουμε περίπου τα 2100 nits. Αυτό είναι με βάση το D65 σε λειτουργία filmmaker. Αυτό είναι το βασικό που προσφέρει το panel.

Στην OLED 950 προσθέτουμε τώρα τη λειτουργία peak light boost, μια προσωρινή ενίσχυση φωτεινότητας που διαρκεί 15 δευτερόλεπτα, αρκετά για κινούμενες εικόνες. Σε παράθυρο 3%, που είναι το πρότυπο στη βιομηχανία, φτάνουμε τα 3700 nits με το peak boost, και αυτό είναι κάτι που μόνο εμείς προσφέρουμε.

Νωρίς φέτος, όταν ανέφερα τα 3700 nits, κάποιοι με αμφισβήτησαν επειδή η LG Display προωθούσε τα 4000 nit. Στην πραγματικότητα, ο προμηθευτής οθόνης εγγυήθηκε μόνο τα 3700 nit σε ποιότητα και προδιαγραφές, και αυτά προσφέρουμε εμείς. Στις επιδείξεις χρησιμοποιήθηκαν οι Samsung S95F και LG G5, οι οποίες δεν φτάνουν τα 3700 nit, αλλά μόνο στα 2200 με 2400 nits. Είμαστε μοναδικοί σε αυτό.

Όσον αφορά τα χρώματα, η μέτρηση με Calman έδειξε 82,25%. Οι αντανακλάσεις είναι χαμηλότερες από το MetaPanel 2.0. Το 3.0 έχει ακόμα λιγότερη αντανάκλαση, συγκρίσιμο με τη Sony, αλλά όχι με τη Samsung QD OLED, η οποία έχει χαμηλότερη αντανάκλαση λόγω ειδικής μεμβράνης, αλλά όχι τόσο βαθύ μαύρο.

Είναι θέμα ισορροπίας: πόσο βαθιά θέλεις τα μαύρα και πόσο χαμηλή την αντανάκλαση. Η Samsung είναι καλύτερη στην καταπολέμηση της αντανάκλασης, αλλά όχι στο βάθος του μαύρου. Παρ’ όλα αυτά, έχουμε κάνει σημαντική πρόοδο.

Το panel είναι ένα πράγμα, αλλά για να έχεις πραγματικά καλή εικόνα χρειάζεσαι και καλό επεξεργαστή εικόνας. Ο P5 AI dual engine, ένατης γενιάς, κάνει τη διαφορά. Η επιτάχυνση της επεξεργασίας βελτιώνει την εικόνα ακόμα περισσότερο.

Ένα βασικό στοιχείο είναι το adaptive intelligence. Χρησιμοποιούμε τεχνητή νοημοσύνη για ταξινόμηση και αναγνώριση περιεχομένου, με βαθιά μάθηση και μηχανική μάθηση. Επιπλέον, χρησιμοποιούμε ανάλυση καρέ-καρέ, αισθητήρες φωτός περιβάλλοντος και δεδομένα χρήσης για να κατανοήσουμε τι αρέσει στους χρήστες. Όλα αυτά συνδυάζονται στο σύστημα adaptive intelligence, που ξεπερνά την απλή τεχνητή νοημοσύνη.

Αυτά τα στοιχεία βελτιώνουν τους πέντε πυλώνες του P5: πηγή, ευκρίνεια, αντίθεση και κίνηση. Θέλω να τονίσω ότι το Adaptive Gamut Enhancer αναδεικνύει το OLED. Αν έχεις πηγή REC 709 με περιορισμένο χρωματικό εύρος, η οθόνη OLED μπορεί να δείξει πολύ περισσότερα. Αν δεν κάνεις σωστή επεξεργασία, χάνεις αυτή τη δυνατότητα.

Με το AI adaptive gamut enhancer, χαρτογραφούμε την εικόνα στις δυνατότητες της οθόνης και ενισχύουμε τα χρώματα διατηρώντας φυσικούς τόνους δέρματος. Χωρίς αυτό, ενισχύονται όλα τα χρώματα, ακόμα και οι τόνοι δέρματος, με αποτέλεσμα αφύσικη εικόνα.

Το HDR περιεχόμενο αυξάνεται συνεχώς και όπως έχουμε κάνει πολλές καινοτομίες στην ποιότητα εικόνας SDR τα τελευταία 20 χρόνια, τώρα είναι η ώρα να βελτιώσουμε και το HDR. Αυτό το κάνουμε με την τεχνολογία specular highlight. Για να σας δώσω ένα πλαίσιο, χρησιμοποιούμε το perfect natural reality, ένα βασικό χαρακτηριστικό του P5 AI engine, για να βελτιώσουμε το SDR και να του δώσουμε την αίσθηση του HDR. Το specular highlight είναι παρόμοια τεχνολογία, αλλά εφαρμόζεται σε HDR εικόνα.

Σε αυτή τη σύγκριση με και χωρίς, βλέπετε τη διαφορά όταν είναι ενεργοποιημένο και απενεργοποιημένο. Αν κοιτάξετε τα χείλη, η φωτεινότητα και οι αντανακλάσεις HDR είναι πιο έντονες. Αν κοιτάξετε τα κοσμήματα, είναι πιο φωτεινά και πιο ευκρινή με τα specular highlights σε σχέση με χωρίς.

Θέλω επίσης να αναφέρω τρία ακόμη βασικά χαρακτηριστικά του επεξεργαστή εικόνας. Το πρώτο είναι η τεχνητή νοημοσύνη για την ευκρίνεια, με βασική λέξη τοπική. Μπορούμε, μέσω της μηχανικής μάθησης, να αναλύσουμε την εικόνα σε διάφορα σημεία και να εφαρμόσουμε διαφορετική ενίσχυση ευκρίνειας σε διαφορετικές περιοχές του βίντεο. Έτσι έχουμε ευκρίνεια που λειτουργεί τοπικά.

Το δεύτερο είναι η έξυπνη επεξεργασία bit μέσω AI, που καθαρίζει τις εικόνες χαμηλής ανάλυσης. Και το τρίτο είναι αυτό που ήδη ανέφερα, το perfect natural reality, που προσπαθεί να δημιουργήσει από μια SDR πηγή την αίσθηση HDR. Ναι, έχουμε το perfect natural reality και στη σειρά 800, αλλά στη σειρά 900 με το ισχυρότερο επεξεργαστή υπάρχει περισσότερη επεξεργαστική ισχύς και επομένως πιο ακριβές και φυσικό αποτέλεσμα.

Περνώντας στο gaming, όλη η σειρά μας πλέον υποστηρίζει HDR10+ gaming. Δεν υπάρχουν ακόμη πολλά παιχνίδια που το υποστηρίζουν, αλλά αυξάνονται. Είμαστε από τις λίγες εταιρείες, ίσως η μόνη, που υποστηρίζει όλα τα πρότυπα HDR.

Επιπλέον, χρησιμοποιούμε τεχνητή νοημοσύνη για την αναγνώριση παιχνιδιών. Έχουμε μια μεγάλη βάση από δημοφιλή παιχνίδια και μπορούμε να αναγνωρίσουμε αυτόματα μέχρι και 30 από αυτά. Η AI εντοπίζει ποιο παιχνίδι παίζετε και το όνομα του παιχνιδιού συμπληρώνεται αυτόματα στο προφίλ. Μπορείτε να βελτιστοποιήσετε χειροκίνητα το προφίλ σας και κάθε φορά που παίζετε το ίδιο παιχνίδι, θα εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις σας. Δεν χρειάζεται να συμπληρώσετε το όνομα, ούτε να φοβάστε λάθη, γιατί γίνεται αυτόματα.

Το τελευταίο που θέλω να τονίσω είναι ότι υπάρχει μια νέα δυνατότητα, το minimap zoom. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να μεγεθύνετε τον χάρτη του παιχνιδιού, να τον τοποθετήσετε όπου θέλετε στην οθόνη και να διατηρήσετε την πλήρη εικόνα πίσω από τον χάρτη.

Δεν είμαστε οι μόνοι με αυτή τη δυνατότητα, αλλά οι άλλοι δεν την εφαρμόζουν πάνω στην πλήρη εικόνα. Εκεί που εμφανίζεται ο χάρτης, δεξιά και πάνω, η εικόνα γίνεται μαύρη ή συρρικνώνεται. Εμείς επιτρέπουμε να τοποθετήσετε τον χάρτη σε οποιοδήποτε σημείο, σε όποιο μέγεθος θέλετε, πάνω στην πλήρη εικόνα.

Αυτά και άλλα πολλά μας είπε ο Danny Tack της Philips για την νέα ναυαρχίδα 65OLED950 της εταιρείας. Μια εξαιρετική τηλεόραση.

Πηγή: hxosplus.gr