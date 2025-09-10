Η Samsung τρολάρει δημοσίως την Apple για τα iPhone 17 και γίνεται viral!

Η νέα παρουσίαση της Apple για τη σειρά iPhone 17 και τα νέα Apple Watch δεν έμεινε ασχολίαστη από κανέναν, ούτε καν από τη Samsung, με έναν τρόπο που δεν πέρασε καθόλου απαρατήρητος.

Με tweets στο X, που συνοδεύονταν από το hashtag #iCant, ο επίσημος λογαριασμός της Samsung Mobile US άρχισε να τρολάρει δημοσίως τα νέα μοντέλα και φυσικά έγινε viral.

Ένα από τα πιο σχολιασμένα tweets έγραφε “48MP x 3 και πάλι δεν κάνουν 200MP” απαντώντας εμμέσως στα iPhone Pro μοντέλα που πλέον διαθέτουν τρεις αισθητήρες των 48MP, την ώρα που τα Galaxy Ultra της Samsung προσφέρουν ήδη κάμερα 200MP.

Ένα άλλο tweet γύρισε σε παλιότερες ατάκες της Samsung, όπως το περίφημο “Πείτε μας όταν διπλώνει”, αναφερόμενη στα iPhone που ακόμα δεν έχουν λανσάρει foldable design, ενώ τώρα αυτό ακολουθήθηκε με το “Δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτό είναι ακόμα επίκαιρο”.

48MP x 3 still doesn't equal 200MP 🙃 #iCant — Samsung Mobile US (@SamsungMobileUS) September 9, 2025

Επιπλέον, σχολίασε και τη νέα λειτουργία sleep score των Apple Watch, υπονοώντας ότι άργησε μόνο πέντε χρόνια να φτάσει, ενώ για το live translation που η Samsung έχει ήδη εφαρμόσει στα μοντέλα της, ανέφερε ότι “Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι: καλωσήρθατε στο πάρτι”.

#iCant believe some people had to wait 5 years for Sleep Score 🫣 — Samsung Mobile US (@SamsungMobileUS) September 9, 2025

Όλα τα tweets δημοσιεύτηκαν λίγα λεπτά μετά την ολοκλήρωση του event της Apple και για ακόμη μία φορά, η Samsung δείχνει ότι δεν φοβάται να τσιγκλήσει τον “αιώνια αντίπαλό” της, μάλιστα με φανερά διασκεδαστικό τρόπο.

🍎 just announced live translation at Zzz-note 🥱 All we can say is, welcome to the party 🥳 #iCant — Samsung Mobile US (@SamsungMobileUS) September 9, 2025

Πηγή: unboxholics.com