Η Apple παρουσίασε το iPhone17: Έχει τις περισσότερες καινοτομίες από το 2017 - Πόσο θα κοστίζει, πότε κυκλοφορεί

Σε μία εντυπωσιακή εκδήλωση με παγκόσμια απήχηση, η Apple αποκάλυψε χθες τη νέα σειρά iPhone 17. Τα νέα μοντέλα αναμένεται να κυκλοφορήσουν στις ΗΠΑ στις 19 Σεπτεμβρίου, ενώ οι προπαραγγελίες ξεκινούν μία εβδομάδα νωρίτερα.

- iPhone 17 (βασική έκδοση)

- iPhone 17 Air (υπερλεπτό)

- iPhone 17 Pro

- iPhone 17 Pro Max

Σε ό,τι αφορά στην ελληνική αγορά, η διάθεση των νέων συσκευών της Apple συνήθως αρχίζει μερικές εβδομάδες μετά από την παρουσίαση -ή, έστω, γίνονται δεκτές οι προπαραγγελίες.

Τα χαρακτηριστικά της νέας σειράς iPhone

Το βασικό μοντέλο διαθέτει οθόνη ProMotion 120Hz, νέο επεξεργαστή A19 και αναβαθμισμένη μπροστινή κάμερα 24 megapixel.

Το iPhone 17 Air ξεχωρίζει για το εξαιρετικά λεπτό προφίλ του (μόλις 5,5 χιλιοστά), την κατασκευή από τιτάνιο και αλουμίνιο, καθώς και για το γεγονός ότι ενσωματώνει το πρώτο 5G modem κατασκευής Apple.

Οι εκδόσεις Pro και Pro Max ανεβάζουν τον πήχη στην απόδοση, ενσωματώνοντας τον επεξεργαστή A19 Pro, έως και 12GB μνήμης RAM και τριπλό σύστημα κάμερας με δυνατότητα οπτικού zoom 8x.

Πέρα από τα νέα iPhone, η Apple παρουσίασε και τις νέες εκδόσεις του Apple Watch: Series 11, Ultra 3 και SE 3. Τα νέα μοντέλα ενσωματώνουν προηγμένους αισθητήρες υγείας, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης αρτηριακής πίεσης και λειτουργιών μέσω δορυφορικής σύνδεσης.

Τέλος, η εταιρεία παρουσίασε και τα νέα AirPods Pro 3, τα οποία αναμένεται να διαθέτουν αισθητήρα μέτρησης καρδιακού ρυθμού.

The wait is over. Introducing the new iPhone 17 Pro, iPhone Air, iPhone 17, Apple Watch Ultra 3, Apple Watch Series 11, Apple Watch SE 3, AirPods Pro 3, and more. — Apple (@Apple) September 9, 2025

Πηγή: iefimerida.gr